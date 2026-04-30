به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیسجمهور آمریکا در گفتوگویی با شبکه ۱۲ اسرائیل ادعا کرد که در حال تلاش برای جلوگیری از فروپاشی آتشبس میان لبنان و اسرائیل در دو هفته آینده و پس از آن است.
دونالد ترامپ مدعی شد: «به بنیامین نتانیاهو گفتم که باید در لبنان با رویکردی دقیقتر و هدفمندتر عمل کند؛ نه اینکه ساختمانها را تخریب کند. نمیتوان چنین کارهایی را انجام داد. بسیار وحشتناک است و چهره اسرائیل را بد نشان میدهد.»
او در ادامه ادعاهایش گفت: «من لبنان را دوست دارم، رهبری لبنان را دوست دارم. مشکل، حزبالله است.»
آتشبس سه هفتهای بین لبنان و رژیم صهیونیستی روز دوشنبه در بحبوحه یک واقعیت میدانی پیچیده آغاز شد. با وجود اعلام آمریکا مبنی بر تمدید آتشبس، اوضاع میدانی همچنان بهوضوح متشنج و حملات و یورشهای پراکندهای در تعدادی از شهرهای جنوبی ثبت شده که نشاندهنده دشواری برقراری کامل آتشبس است.
این آتشبس که پس از دورهای از تشدید خشونتها برقرار شد، تمدید آتشبس اولیهای است که از ۱۶ آوریل آغاز شد و به مدت ۱۰ روز ادامه داشت. واشنگتن به دنبال استفاده از آن برای خرید زمان جهت آغاز مذاکرات مستقیم بین دو طرف است؛ اقدامی که در سالهای طولانی بیسابقه توصیف شده است.
از سوی دیگر، دادههای میدانی نشان میدهند که هرگونه نقض آتشبس، حتی محدود، میتواند این روند را به خطر بیندازد.
