نمایندگی ایران در سازمان ملل: تمام اورانیوم غنی شده ایران تحت نظارت آژانس است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایندگی ایران در سازمان ملل تاکید کرد: تمام اورانیوم غنیشده ایران همواره تحت نظارت کامل آژانس بینالمللی انرژی اتمی بوده است و هیچ گزارشی مبنی بر انحراف حتی یک گرم از مواد هستهای ایران وجود ندارد.
صفحه نمایندگی ایران در سازمان ملل در پاسخ به تلاش های آمریکا برای تحریف کنفرانس بازنگری ان پی تی، در ایکس نوشت: ایالات متحده از کنفرانس بازنگری ان پی تی سوءاستفاده کرد و اورانیوم غنیشده ایران را به عنوان یک خطر به تصویر کشید تا توجهات را از تخلفات خود و متحدانش در زمینه خلع سلاح هستهای منحرف کند.
این نمایندگی در ادامه آورده است: شورای امنیت سازمان ملل، مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی و شورای حکام نه تنها این حملات غیرقانونی را محکوم نکردند، بلکه با کمال تاسف، اقداماتی انجام دادند که نقش قربانی و متجاوز را عوض کرد.
