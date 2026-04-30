جنایت جدید اسرائیل در حمله به یک ناوگان آزادی دیگر در مسیر غزه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ درحالی که رژیم صهیونیستی طی دو سال گذشته چندین کاروان آزادی که برای شکستن محاصره غزه و کمک به مردم این باریکه حرکت کرده بودند را هدف حرکات تروریستی خود قرار داده و تعداد زیادی از فعالان برجسته بین‌المللی را بازداشت کرده بود، بامداد امروز پنجشنبه هم منابع خبری گزارش دادند که نیروهای کماندوی دریایی اسرائیل، هدف قرار دادن کشتی‌های ناوگان «الصمود» را در آب‌های بین‌المللی در سواحل جزیره کرت یونان، پیش از رسیدن آنها به سواحل نوار غزه، آغاز کردند.

حمله صهیونیست‌ها به یک ناوگان آزادی دیگر در راه غزه

محمد خیری، خبرنگار الجزیره، در این زمینه گزارش داد که ارتش اسرائیل با فعالان تماس گرفته و از آنها خواسته است که به بندرهایی که از آنجا حرکت کرده‌اند بازگردند و هشدار داده است که ادامه حرکت به سمت غزه، آنها را در معرض خطر قرار می‌دهد و ارتش اسرائیل را مجبور به استفاده از ابزارهای موجود برای هدف قرار دادن می‌کند.

خیری افزود که ارتش اسرائیل قصد دارد کشتی‌ها را به بندر اشدود ببرد، جایی که کمک‌های بشردوستانه قبل از انتقال به غزه تحت بازرسی امنیتی قرار خواهند گرفت.

وی اشاره کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم اشغالگر که تحت تعقیب دادگاه کیفری بین‌المللی است، پس از درخواست کاهش ساعات محاکمه خود در دادگاه، جلسه‌ای اضطراری در وزارت جنگ در تل‌آویو برگزار کرد تا مکانیسم برخورد با ناوگان الصمود را بررسی کند، که منجر به دستور هدف قرار دادن زودهنگام آن شد.

قطع ارتباط با برخی قایق‌ها

از سوی دیگر، پاتریک بوش، عضو کمیته راهبری ناوگان الصمود - در بخش تحلیل سیاسی - گفت که کشتی‌ها با خیال راحت از بنادر سیسیل به سمت غزه حرکت کردند و ابتدا توسط پهپادها و سپس توسط کشتی‌های نیروی دریایی اسرائیل هدف قرار گرفته شدند.

وی اشاره کرد که ناوگان هنوز بیش از 100 مایل دریایی از غزه فاصله دارد و ارتباط با برخی قایق‌ها قطع شده است؛ بدون تأیید در مورد توقیف کامل آنها.

برخلاف روایت اسرائیل، دکتر لوئیجی دانیلی، استاد حقوق بین‌الملل، هدف قرار دادن کشتی‌های غیرنظامی در آب‌های بین‌المللی را در حد یک جنایت بین‌المللی دانست و اظهار داشت که دیوان بین‌المللی دادگستری، محاصره اسرائیل بر غزه را غیرقانونی می‌داند و ممانعت از کمک‌های بشردوستانه، نقض اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی است.

خبرنگار الجزیره گزارش داد، درحالی که فعالان در کاروان الصمود صرفا قصد کمک به مردم غزه را دارند، اما ارتش اسرائیل اصرار دارد که محاصره علیه غزه، قانونی بوده و تلاش برای شکستن آن نقض قوانین بین‌المللی است!

در این زمینه رنا حمیده، سخنگوی ناوگان الصمود، تأکید کرد که ناوگان مذکور طبق ماده 87 کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها حرکت می‌کند که آزادی ناوبری در آب‌های بین‌المللی را تضمین می‌کند.

از سوی دیگر، غزلان غزلان، از فعالان حقوق بشری در این ناوگان، پیش‌بینی کرد که فعالان با رفتاری غیرانسانی مشابه تجربیات ناوگان‌های قبلی مواجه شوند، که شامل حملات فیزیکی، محرومیت از خواب و اجبار به امضا تحت تهدید بود.

وی اشاره کرد که دوربین‌هایی در قایق‌ها برای مستندسازی هرگونه نقض احتمالی توسط نیروهای اسرائیلی وجود دارد.

اما دکتر محمود یزبک، کارشناس امور رژیم صهیونیستی، معتقد است که اسرائیل در جنگ روایت‌ها در سطح جهانی شکست خورده و حمایت از این رژیم تبدیل به برای بر دوش سیاستمداران آمریکایی شده است. کار به جایی رسیده که اسرائیلی‌ها از ترس نگاه جهان به آنها به دلیل جنایات مرتکب شده در غزه، گذرنامه‌های خود را پنهان می‌کنند.

وی نتیجه گرفت که ناوگان الصمود در برجسته کردن محاصره ظالمانه اسرائیل علیه غزه و افشای ابعاد آن برای جهانیان موفق بوده و هدف اصلی، باز کردن یک گذرگاه بشردوستانه امن برای شکستن محاصره‌ای است که سال‌هاست اعمال شده است.

دقایقی قبل از نیمه‌شب، مسئولان ناوگان الصمود سیگنال اضطراری ارسال کردند و از اختلال در اکثر قایق‌های خود در دریای مدیترانه خبر دادند، که پس از آن صحبت از نزدیک شدن قایق‌های نظامی اسرائیل به کشتی‌های آنها شد.

نیروی دریایی رژیم صهیونیستی اعلام کرد که رهگیری کشتی‌های ناوگان الصمود را در نزدیکی جزیره کرت یونان آغاز کرده است. این خبر را رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند و نیروی دریایی رژیم اشغالگر تایید کرد که 7 کشتی از 58 کشتی را تحت کنترل خود درآورده است.