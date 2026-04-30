به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ کادرهای مختلف جنبش نجباء عراق در نامه‌ای به حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای (ادام‌الله‌نصره) ضمن تسلیت مجدد شهادت امام خامنه‌ای (قدس‌الله‌سرّه)، بیعت خود با رهبر سوم انقلاب اسلامی را تجدید کردند.

فرازهایی از پیام مکتوب مجاهدان نجباء در پی می‌آید:

فرزندان و برادران‌تان در مقاومت اسلامی نجباء عمیق‌ترین مراتب وفاداری خود را به حضرتعالی ابراز می‌دارند؛ این بیعت، یک تسلیم آگاهانه و داوطلبانه در پیشگاه ولی مطلق الهی است، نه یک انتخاب تحمیلی یا سیاسی.

اگرچه جسم امام خامنه‌ای (ره) از میان ما پر کشیده، اما روح او مانند خون در رگ‌های‌مان می‌تپد و بحمدالله جانشین شایسته‌ای چون شما دارد که قطب‌نمای ماست و پیشوایی‌مان می‌کند.

سربازان وفادار، بی‌باک و تزلزل‌ناپذیرتان در جنبش نجباء امروز با شما پیمان می‌بندند که عراق برای همیشه مشت کوبنده محور مقاومت باقی بماند.

با بصیرت نشأت‌گرفته از یقین، اجرای فرامین شما را تکلیف عبادیِ مقدس خویش می‌دانیم و در اوج آمادگی برای جهاد و جان‌فشانی قرار داریم.

"وحدت جبهه‌های نبرد" فقط یک شعار نیست، بلکه زیست حقیقی ما در سنگرهایی است که از قلب عراق تا دورترین نقاط محور مقاومت امتداد دارد.

ما با إشراف بر پیچیدگی‌های جنگ شناختی و ترفندهای روانی دشمن، پرده‌های فریب را می‌شکافیم تا سدی نفوذناپذیر در برابر ستون پنجم دشمن و سم‌پاشی فتنه‌گران باشیم.

اطمینان داریم که موازنه قدرت در جهان تغییر کرده است و هر چالشی که دشمن سر راه‌مان قرار می‌دهد، فرصتی راهبردی برای رقم زدن پیروزی در قلب درگیری است.

ای عالیجناب! به‌خدا قسم اگر فرمان دهید، همگی به اعماق دریاها فرو خواهیم رفت؛ بی‌آنکه احدی از ما چون و چرا کند.

