به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارش شماره ۳ خود از سیلاب‌های سال جاری در افغانستان که دیروز(چهارشنبه ۹ اردیبهشت) منتشر شد، از خسارات گسترده ناشی از این حوادث در دو هفته اخیر افغانستان خبر داد.

بر اساس این گزارش، در نتیجه بارش‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی بین ۱۷ تا ۲۶ آوریل، چند صد نفر کشته و زخمی شده‌اند. همچنین حدود ۷٬۵۰۰ خانه آسیب دیده یا کاملاً ویران شده است که از این تعداد، ۶٬۰۰۰ خانه آسیب دیده و ۱٬۵۰۰ خانه به طور کامل نابود شده‌اند.

اوچا اعلام کرد که از مجموع حدود ۷۳٬۳۰۰ نفر که در سیل‌های اوایل آوریل تحت تأثیر قرار گرفته بودند، بیش از ۵۶٬۹۰۰ نفر هنوز به کمک فوری نیاز دارند. تا زمان انتشار گزارش، کمک‌های بشردوستانه به بیش از ۳۱٬۱۰۰ نفر رسیده است که شامل توزیع غذا، کمک‌های نقدی، سرپناه موقت و خدمات پزشکی بوده است.

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد تصریح کرد: این سیلاب‌ها علاوه بر خسارات جانی و مسکونی، زیرساخت‌های حیاتی از جمله صدها کیلومتر جاده، چندین پل و هزاران جریب زمین کشاورزی را به شدت آسیب زده‌اند.

گزارش اوچا همچنین نسبت به افزایش خطر خشونت جنسیتی برای بیش از ۱۴٬۰۰۰ نفر به‌ویژه زنان و دختران در مناطق سیل‌زده هشدار داده است.

این دفتر با اشاره این‌که سازمان‌های بشردوستانه در حال گسترش عملیات امدادرسانی هستند، خاطرنشان کرد آسیب گسترده به جاده‌ها و کمبود بودجه همچنان مانع اصلی دسترسی سریع به مناطق آسیب‌دیده محسوب می‌شود.

اوچا تأکید کرده که نیازهای بشردوستانه همچنان بسیار بالا است و از جامعه بین‌المللی خواسته تا برای حمایت از مردم افغانستان کمک‌های بیشتری ارائه کنند.

