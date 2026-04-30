به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ به گزارش شاخه نیویورک شورای روابط اسلام و آمریکا (CAIR NY)، دستکم ۹ تابلو ایست در منطقه دیر پارک در شهرستان بابیلون (ایالت نیویورک) با حک واژه «اسلام» در زیر عبارت «ایست» تخریب شدهاند. ساکنان محلی این موضوع را به مقامات شهری گزارش دادهاند. اگرچه بیشتر تابلوها تعویض شده، اما برخی هنوز به حالت تخریبشده باقی ماندهاند.
بر اساس اعلام ساکنان، اولین مأمور پلیس حاضر در صحنه گزارشی تنظیم نکرده، اما مأمور دوم بعداً تخریب را مستند کرده است. ساکنان همچنین با دادستان ایالتی و سیاستمداران محلی تماس گرفتهاند.
افاف ناشر، مدیر اجرایی شاخه نیویورک شورای روابط اسلام و آمریکا، در بیانیهای گفت: «این تخریب مکرر اموال عمومی با استفاده از کلمه اسلام در بافتی توهینآمیز، عمیقاً نگرانکننده است. چنین اقداماتی به ایجاد جو خصومت و ترس برای ساکنان مسلمان دامن میزند».
این سازمان از پلیس شهرستان سافولک خواست تحقیقات کامل و شفافی انجام دهد و از مسؤولان خواست نسبت به افزایش اسلامهراسی در نیویورک و سراسر کشور موضعگیری کنند.
بر اساس گزارش اخیر شورای روابط اسلام و آمریکا، شکایات مربوط به تعصب و تبعیض ضد مسلمانان در سطح ملی همچنان روندی صعودی دارد.
