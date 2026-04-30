به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) – ابنا – طاهر اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان درنشست خبری هفتگی خود با تأکید بر اهمیت رایزنی‌های سطح بالای این کشور با جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اسلام‌آباد در ارتباطی مستمر با طرف‌های مذاکره قرار دارد و تلاش‌های دیپلماتیک در قبال تحولات جاری منطقه همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به تعاملات اخیر میان مقامات دو کشور افزود که طی هفته‌های گذشته، سه تماس تلفنی مهم میان شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان، و دکتر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، برقرار شده است. اندرابی تأکید کرد که کانال‌های ارتباطی پاکستان با شرکا و دیگر طرف‌های ذی‌نفع فعال بوده و این کشور همچنان به پیگیری دیپلماسی مبتنی بر صلح متعهد است.

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان همچنین با اشاره به سفر اخیر دکتر عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، به اسلام‌آباد اظهار داشت که ارتباط با طرف‌های مذاکره به‌صورت مستمر ادامه دارد.

وی تصریح کرد که تمامی طرح‌ها و ابتکارات، چه جدید و چه پیشین، در دستور کار مذاکرات قرار دارد، اما اسلام‌آباد از ورود به جزئیات خودداری می‌کند؛ چراکه به محرمانگی روند مذاکرات و میانجی‌گری پایبند است و اعلام هرگونه تصمیم نهایی را بر عهده طرف‌های ذی‌ربط می‌داند.

اندرابی با اشاره به دو سفر عباس عراقچی به اسلام‌آباد، پیش و پس از سفر وی به عمان، این تحرکات را نشانه باز بودن مسیر دیپلماسی دانست و گفت که تبادلات دیپلماتیک و کانال‌های ارتباطی همچنان فعال است.

طاهر اندرابی در پاسخ به این پرسش خبرنگار ایرنا «محاصره غیرقانونی دریایی آمریکا یک کارشکنی در مسیر آتش‌بس موقت است. درحالی که ما شاهد نقض آتش‌بس از سوی اسرائیل در لبنان هستیم و آنچه امروز در تنگه هرمز از سوی ایران مشاهده می کنیم یک واکنش مشروع و حاکمیتی ایران به اقدامات تحریک آمیز و غیرقانونی آمریکا است. آیا پاکستان به عنوان میانجی از آمریکا خواسته است که به محاصره دریایی پایان دهد؟» گفت: هرگونه اختلال در منطقه تنگه هرمز باعث نگرانی ما است و ما خواستار تردد آزادانه و دسترسی آسان به انرژی و تجارت هستیم.

وی تاکید کرد: تنگه هرمز و محاصره دریایی یکی از مباحث اصلی در مذاکرات طرفین است و البته پاکستان هرگز وارد بازی اتهام نمی شود و صادقانه به نقش خود برای کمک به حل مسائل فعلی متعهد است‌.

