به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ حامد کرزی، رئیسجمهور پیشین افغانستان، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به تداوم محدودیتهای آموزشی برای دختران ابراز نگرانی شدید کرد و آن را تهدیدی جدی برای آینده کشور دانست.
وی با اشاره به گزارش تازه صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) اعلام کرد که در صورت ادامه این وضعیت، شمار دختران محروم از آموزش در افغانستان در سالهای آینده به بیش از دو میلیون نفر خواهد رسید؛ آماری که بهگفته او، بیانگر عمق بحران آموزشی در کشور است.
کرزی در این پیام تأکید کرد که بستهماندن درب مدارس و دانشگاهها به روی دختران، بهطور مستقیم توان ملی افغانستان را تضعیف کرده و کشور را در وضعیت «احتیاج شدید» و وابستگی فزاینده به بیرون قرار میدهد.
به باور او، محرومسازی نیمی از جمعیت از آموزش، به معنای از دستدادن بخش بزرگی از ظرفیتهای انسانی، تخصصی و توسعهای کشور است.
رئیسجمهور پیشین افغانستان همچنین آموزش فراگیر را یک ضرورت حیاتی برای عبور از بحرانهای کنونی دانست و افزود: فراهمسازی زمینه تحصیل برای همه جوانان، اعم از دختر و پسر، میتواند راهگشای حل مشکلات داخلی و کاهش وابستگی به کمکهای خارجی باشد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پس از تحولات سیاسی سالهای اخیر، محدودیتهای گستردهای بر آموزش دختران در افغانستان اعمال شده و این موضوع با واکنشهای مکرر نهادهای بینالمللی و شخصیتهای سیاسی مواجه شده است.
نهادهای بینالمللی از جمله یونیسف بارها هشدار دادهاند که ادامه این روند، پیامدهای بلندمدتی بر توسعه انسانی، اقتصاد و ثبات اجتماعی افغانستان خواهد داشت؛ مسائلی که بهطور مستقیم آینده نسلهای بعدی را تحت تأثیر قرار میدهد.
کارشناسان نیز بر این باورند که سرمایهگذاری بر آموزش، بهویژه آموزش دختران، یکی از مهمترین عوامل رشد پایدار، کاهش فقر و افزایش خودکفایی ملی در کشورهای در حال توسعه بهشمار میرود؛ موضوعی که در شرایط کنونی افغانستان بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است.
