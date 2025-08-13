به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) روز گذشته سه‌شنبه، ۲۱ مرداد، اعلام کرد که به مناسبت روز جهانی جوانان، برای ۲۰۰ دختر ۱۵ تا ۲۵ ساله محروم از آموزش در استان هرات افغانستان، برنامه‌های مهارت‌آموزی خیاطی و قالین‌بافی را فراهم کرده است. این دوره‌ها با همکاری کشور جاپان به مدت شش ماه برگزار می‌شود و هدف آن، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و تقویت توانمندی زنان جوان عنوان شده است.

به گفته یونیسف، پس از ممنوعیت آموزش دختران توسط طالبان، بیش از یک میلیون دختر افغانستانی از رفتن به مکتب بازمانده‌اند.

این محرومیت در کنار محدودیت‌های شدید بر اشتغال زنان، باعث شده میلیون‌ها خانواده از نان‌آوران زن محروم شوند و وابستگی اقتصادی و آسیب‌پذیری اجتماعی آنان افزایش یابد.

منتقدان می‌گویند که چهار سال پس از بازگشت طالبان به قدرت، نه‌تنها هیچ گشایشی در سیاست‌های مربوط به زنان ایجاد نشده، بلکه محدودیت‌ها هر روز گسترده‌تر شده است.

آن‌ها تأکید می‌کنند که جامعه جهانی باید فشار بیشتری بر طالبان وارد کند تا زنان و دختران افغانستان بتوانند دوباره از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی خود، یعنی تحصیل و کار، بهره‌مند شوند.

...

پایان پیام/