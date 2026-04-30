مراسم عقد دو زوج قمی در تجمعات خیابانی

به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ همزمان با سالروز خجسته میلاد سلطان خراسان، امام مهربانی‌ها، حضرت رضا علیه‌السلام، دو زوج قمی با حضور در میان مردم، آغاز زندگی مشترک خود را جشن گرفتند.

این اتفاق زیبا و بیادماندنی که به همّت گروه جهادی مهر رضوی، گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی و با مشارکت قرارگاه مرکزی امام سیدمجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی و سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری قم تدارک دیده شده بود، با حضور هزاران نفر از مردم انقلابی، در میدان مفید قم برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسین دهنوی کارشناس مسائل خانواده با حضور در این برنامه، به بیان نکات مربوط به همسرداری بر اساس دستورات اسلام پرداخت و خطاب به همسران حاضر گفت: کنار یکدیگر بنشینید، روبروی هم بنشینید، نگاه محبت‌آمیز داشته باشید، کلام محبت‌آمیز داشته باشید.

وی ادامه داد: به حرف هم گوش بدهید و محبت‌تان را به هم ابراز کنید؛ خانم! به شوهرت بگو که دوستت دارم؛ آقا! به خانمت بگو که دوستت دارم.

در پایان این برنامه، از طرف گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی و قرارگاه مرکزی امام سیدمجتبی خامنه‌ای مدظله‌العالی، هزینه سه شبانه‌روز اسکان رایگان در یکی از هتل‌های مشهدالرضا، برای این دو زوج قمی تامین شد.

