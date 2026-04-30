لاوروف: تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران تأثیر منفی عمیقی بر دریای خزر گذاشت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پس از گفتوگو با یرمک کوشربایف همتای قزاقستانی خود گفت تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران تأثیر منفی عمیقی بر دریای خزر و سواحل آن گذاشته است.
لاوروف گفت: ما ناچاریم اشاره کنیم که تجاوز نظامی بدون تحریک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، تأثیر بسیار منفی بر دریای خزر و سواحل آن داشته است. منطقه خزر باید منطقهای برای صلح و همکاری باقی بماند.
او همچنین حمله ائتلاف ضدایرانی به زیرساختهای بندر انزلی را محکوم کرد و گفت: حمله ۱۸ مارس به زیرساختهای بندر انزلی که منافع تجاری و لجستیکی هر پنج کشور حاشیه خزر را تأمین میکند، غیرقابل قبول و غیرمجاز بود.
وزیر امور خارجه روسیه در ادامه تأکید کرد که روسیه و قزاقستان بر ضرورت حلوفصل هرچه سریعتر بحران در منطقه خلیج فارس و خاورمیانه از طریق توافقات سیاسی میان همه طرفهای درگیر تأکید دارند.
شبکه ۱۲ رژیم صهیونیستی شامگاه ۱۸ مارس گزارش داده بود که نیروی هوایی این رژیم شناورهای نیروی دریایی ایران در دریای خزر را هدف قرار داده است.
