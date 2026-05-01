به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ناظر دائمی واتیکان در سازمان ملل به مناسبت یازدهمین کنفرانس بازبینی قسمت هایی از توافقنامه عدم تکثیر سلاح های اتمی( NPT) گفت: همه کشورها با رعایت کامل تعهدات خود به عدم تکثیر از حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برخوردار هستند.

این هیات افزود: با این همه بالاترین استانداردهای ایمنی، حفاظت و مسئولیت در قبال محیط زیست ضروری است، زیرا محافظت از تأسیسات هسته‌ای، به خصوص در وضعیت های درگیری نظامی، یک نگرانی ضروری برای جامعه بین‌الملل است.

