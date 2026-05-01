به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پس از بیش از دو سال توقف فعالیتهای کشتیرانی در بندر ایلات اسرائیل، مدیریت این بندر از مقامات اسرائیلی خواست تا این بندر را در هرگونه توافق منطقهای میان آمریکا و ایران بگنجانند. این درخواست در حالی مطرح میشود که مسیرهای جایگزینی که مدیریت بندر ایلات برای احیای فعالیت دریایی در پیش گرفته، با شکست مواجه شدهاند.
در همین زمینه، روزنامه عبری «معاریو» گزارش داد که مدیریت بندر ایلات به طور فوری به شورای امنیت ملی اسرائیل، مراجعه کرده و خواستار آن شده که هرگونه توافق منطقهای شامل رفع محاصره یمن در دریای سرخ و بازگشایی مسیر دریایی به سمت ایلات باشد.
با وجود آنکه مدیریت بندر ایلات تلاش کرده با دور زدن محاصره یمن، حدود ۶۰۰۰ خودروی چینی را در ماه مارس گذشته از طریق بندر عقبه اردن وارد کرده و سپس آنها را با کشتی به اسرائیل منتقل کند، روزنامه اقتصادی عبری «کالکالیست» تأکید کرده که این راهحلها کارآمد و پایدار نیستند.
این روزنامه همچنین اشاره کرده که نیروهای یمنی از اواخر سال گذشته حملات خود در دریای سرخ را کاهش دادهاند، اما مشکل اصلی همچنان پابرجاست؛ چراکه شرکتهای بزرگ کشتیرانی به دلیل نگرانیهای امنیتی، از بازگشت به بندر ایلات خودداری میکنند.
در ادامه آمده است که استفاده از بندر عقبه بهعنوان مسیر لجستیکی جایگزین، در شرایط کنونی تلاشی از سوی مدیریت بندر ایلات برای جلوگیری از ورشکستگی و احیای نسبی فعالیت آن به شمار میرود. هرچند این مسیر پیچیده بوده و هزینههای واردات از طریق آن بالاست، اما تا حدی امکان دور زدن محدودیتهای امنیتی را فراهم کرده است.
بر اساس اظهارات «آوی خورمارو» رئیس بندر ایلات، مدیریت این بندر و سهامداران تمام تلاش خود را برای بازگرداندن فعالیتها انجام میدهند، اما راهحل این وضعیت در سطح دولت و جامعه بینالمللی قرار دارد.
