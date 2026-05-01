به گزارش خبرگزاری بین المللی اهل بیت (ع) ـ ابنا ـ «طاهر اندرابی»، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان، در تازهترین موضعگیری خود اعلام کرده است که اعتراض رسمی حکومت طالبان به حملات هوایی ارتش پاکستان در شرق افغانستان، اقدامی «تبلیغاتی» بوده و با هدف سرپوش گذاشتن بر روابط این گروه با سازمانهای مسلح انجام میشود.
وی با تأکید بر اینکه پناهگاههای امن برای گروههای مسلح در خاک افغانستان تهدیدی جدی برای امنیت منطقه به شمار میرود، مدعی شد که این مراکز عامل اصلی افزایش حملات فرامرزی علیه پاکستان هستند. به گفته او، ادعاهای مطرحشده از سوی طالبان درباره هدف قرار گرفتن غیرنظامیان در این حملات نیز «بیاساس» است.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که پیشتر حکومت طالبان با احضار کاردار پاکستان در کابل، حملات هوایی این کشور به استانهای کنر و نورستان افغانستان را «تحریکآمیز» و نقض صریح حاکمیت افغانستان خوانده و نسبت به تداوم چنین اقداماتی هشدار داده بود.
در همین حال، هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) گزارش داده است که در نتیجه این حملات، دهها غیرنظامی کشته یا زخمی شدهاند؛ گزارشی که از سوی مقامهای پاکستانی رد شده و بر اختلاف روایتها افزوده است.
پیوند با تحولات اخیر امنیتی:
تنشهای کنونی در شرایطی شدت گرفته که طی ماههای اخیر، مقامهای پاکستانی بارها افغانستان را به پناهدادن به اعضای «تحریک طالبان پاکستان (TTP)» متهم کردهاند. این در حالی است که طالبان همواره این ادعا را رد کرده و تأکید داشتهاند که اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر را نمیدهند.
از سوی دیگر، گزارشها و موضعگیریهای بینالمللی نیز بر پیچیدگی وضعیت افزوده است. برخی مقامهای روسی در ماههای گذشته نسبت به افزایش فعالیت گروههای تروریستی، از جمله داعش شاخه خراسان، در افغانستان هشدار داده و از احتمال گسترش ناامنی به کشورهای منطقه ابراز نگرانی کردهاند. این هشدارها نشان میدهد که افغانستان همچنان بهعنوان یکی از کانونهای بالقوه تهدیدات امنیتی در منطقه تلقی میشود.
زمینه افزایش درگیریها:
افزایش ناامنیها در مناطق مرزی، بهویژه در ایالت خیبرپختونخوا پاکستان، که منجر به تلفات نیروهای نظامی این کشور شده، یکی از عوامل اصلی تشدید رویکرد تهاجمی اسلامآباد عنوان میشود. در مقابل، کابل این اقدامات را تجاوز به حریم هوایی و خاک افغانستان میداند.
همچنین در روزهای اخیر، تبادل اظهارات تند میان دو طرف، از جمله تهدید به حملات متقابل و تأکید بر عدم تمایل به مذاکره، چشمانداز کاهش تنش را تیرهتر کرده است.
مجموع این تحولات نشان میدهد که روابط افغانستان و پاکستان وارد مرحلهای حساس و پرتنش شده است؛ مرحلهای که در آن، تضاد روایتها درباره حضور گروههای مسلح، تلفات غیرنظامیان و حق حاکمیت ملی، میتواند به تشدید بیثباتی در منطقه بینجامد ـ بهویژه در شرایطی که بحرانهای امنیتی و انسانی در افغانستان همچنان ادامه دارد و ظرفیت مدیریت بحران نیز با محدودیتهای جدی مواجه است.
