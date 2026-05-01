ابلاغ پیام تشکر رهبر انقلاب به مفتی اعظم روسیه

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، پیام تشکر رهبرمعظم انقلاب در پاسخ به شیخ راویل عین‌الدین، مفتی اعظم و رئیس اداره دینی مسلمانان روسیه را به وی ابلاغ کرد.

کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه، با شیخ راویل عین‌الدین حضرت، مفتی اعظم و رئیس شورای مفتیان فدراسیون روسیه دیدار و پیام تقدیر و تشکر حضرت آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای از پیام تسلیت شورای مفتیان این کشور به مناسبت شهادت رهبر معظم انقلاب را به رئیس این شورا، ابلاغ کرد.

مفتی راویل عین‌الدین حضرت در این دیدار ضمن تشکر از عنایت رهبر معظم انقلاب به شورای مفتیان و دعای خیر ایشان برای مسلمانان روسیه، همبستگی مجدد مسلمانان فدارسیون را با دولت و ملت ایران در مقابل تجاوز رژیم صهیونیستی و آمریکا، اعلام کرد و گفت: مسلمانان روسیه حامی ایران هستند و از صمیم قلب استقامت و شجاعت ملت ایران را تحسین می‌کنند.

وی افزود: متجاوزان قصد داشتند با اشغال ایران، مردم را علیه حکومت بشورانند، اما ملت ایران با انسجام اتحاد خود نقشه‌های شوم آنان را از بین برد.

رئیس شورای مفتیان فدراسیون روسیه، توطئه رژیم صهیونیستی و آمریکا را قرار دادن کشورهای عربی و ایران در مقابل یکدیگر و ایجاد شکاف در میان امت اسلامی دانست و خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران، صادقانه و شفاف از طریق جامعه جهانی به کشورهای عربی خلیج فارس اعلام کرد که اگر از پایگاه‌های آمریکایی حملاتی علیه ایران صورت گیرد، ما مجبور خواهیم شد به این پایگاه‌ها حمله کنیم.

مفتی راویل عین‌الدین حضرت با بیان اینکه پایگاه‌های نظامی نمی‌توانند ضامن تامین امنیت و ثبات باشند و کشورهای عربی متوجه این موضوع شده‌اند، تصریح کرد: اگر مسلمانان همبستگی و انسجام داشته باشند، جبهه شیاطین هرگز قادر نخواهند بود که تجاوز علیه غزه، سوریه، ایران و لبنان را تکرار کنند.

رئیس اداره دینی مسلمانان روسیه با بیان اینکه اشغال سرزمین‌های اسلامی و مدیریت آن توسط رژیم صهیونیستی، چالش بزرگ برای جهان اسلام است، تصریح کرد: راه مقابله جهان اسلام با این توطئه، در اتحاد، همبستگی و برادری است.

سفیر کشورمان هم در این دیدار با تقدیر از مواضع مفتی راویل عین‌الدین حضرت و اعلام همبستگی مسلمانان روسیه با مردم ایران، گفت: ایران به هیچ کشوری حمله نکرد، اما آمریکا با طرح فریب دوبار در میانه مذاکرات به کشور ما حمله کرد.

جلالی با بیان اینکه امنیت و ثبات در خلیج فارس باید بومی‌سازی شود، اظهار داشت: سال‌ها پیش رهبر شهید انقلاب اسلامی همه کشورهای خلیج فارس را برای بومی‌سازی امنیت دعوت کردند. وی گفت: کشورهای عربی دوستان ما هستند، ما به هیچ وقت قصد حمله به آنها را نداشتیم و نداریم، اما آنها به جای بومی کردن امنیت در این منطقه، با برون سپاری امنیت به پیمانکاری آمریکا، اشتباه بزرگی کردند.

جلالی با بیان اینکه انقلاب اسلامی، ایران را به جبهه اسلام برگرداند، گفت: کشورهای عربی باید بگویند جرم جمهوری اسلامی ایران چیست، که امروز از خاک آنها به سمت ایران حمله می‌شود.

سفیر جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه مشکل رژیم صهیونیستی فقط با ایران نیست، بلکه کشورهای اسلامی قدرتمند در منطقه را برنمی‌تابد، تصریح کرد: اگر برای کشورهای غربی، مسئله ایران حل شود که نخواهد شد، نوبت بعدی کشورهای اسلامی منطقه خواهد بود.

