به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن با صدور بیانیهای مطبوعاتی، موضع کشورمان را در محکومیت قاطع تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن، از جمله حوادث اخیر در انگلیس، بار دیگر مورد تأکید قرار داد.
سفارت کشورمان با رد قاطع هرگونه ادعا درباره دخالت یا ارتباط ایران با فعالیتها و حوادث خشونتآمیز در انگلیس تصریح کرد: چنین اتهامات بیاساسی علیه جمهوری اسلامی ایران، فاقد شواهد معتبر بوده و در راستای اهداف سیاسی محدود، گمراه کردن افکار عمومی و منحرف ساختن توجه از ریشههای واقعی تروریسم و افراطگرایی خشونتآمیز مطرح میشوند.
این بیانیه میافزاید: ایران بهعنوان کشوری که طی دههها از قربانیان اصلی تروریسم بوده و در این مسیر، جان صدها هزار شهروند بیگناه، از جمله مقامهای ارشد و دانشمندان خود را از دست داده است، همچنان در خط مقدم مبارزه جهانی با تروریسم و افراطگرایی خشونتآمیز قرار دارد.
سفارت کشورمان اضافه کرد: از این رو، تأسفبار است که برخی کشورهای غربی، در حالی که مدعی مبارزه با تروریسم هستند، عملاً به پناهگاهی امن برای تروریستهایی تبدیل شدهاند که دستانشان به خون ایرانیان آلوده است و اعضای آنها همچنان به گسترش ایدئولوژیهای افراطی و خشونتآمیز در اروپا ادامه میدهند.
این بیانیه در حالی صادر شد که برخی رسانههای انگلیس در ادامه فضاسازیها علیه کشورمان، ادعاهای بیاساس درباره دخالت ایران در حملات اخیر تروریستی در لندن را مطرح کردهاند.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در لندن یادآور شد که در مکاتبات و گفتوگوهای رسمی پیشین، نگرانیهای خود را درباره برخی فعالیتهای مشکوک و احتمال بهرهبرداری از عملیات موسوم به «پرچم دروغین» در خاک انگلیس با مقامهای ذیربط مطرح کرده است.
نمایندگی کشورمان تأکید کرد که مقابله مؤثر با این تهدیدها مستلزم همکاری متقابل بر پایه اعتماد و شواهد معتبر است.
