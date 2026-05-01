خادمیاران رضوی گیلان زمینه آزادی ۱۴ مادر زندانی را فراهم کردند

جواد شفیعی ثابت شامگاه پنجشنبه، 10 اردیبهشت 1405 در گفتوگو با خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ استان گیلان، در تشریح مجموعهای از اقدامات و خدمات صورتگرفته در ایام دهه کرامت، با اشاره به نقشآفرینی مجموعههای مردمی و حمایتی در این ایام اظهار کرد: با حمایت مرکز بانوان و خانواده بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، مبلغ ۸۶۰ میلیون تومان از سوی کانون خدمت رضوی استان گیلان به حساب ستاد دیه استان واریز شد که این اقدام خداپسندانه زمینه آزادی ۶ نفر از مادران زندانی را فراهم آورد؛ مادرانی که به دلایل مالی در حبس بهسر میبردند و با این کمک، بار دیگر به آغوش خانوادههای خود بازگشتند.
وی با تأکید بر تداوم این مسیر در طول دهه کرامت افزود: این اقدام در حالی صورت گرفت که در ابتدای این دهه نیز با همت خادمیاران رضوی و مشارکت خیرین، مبلغ ۸۱۰ میلیون تومان دیگر برای آزادی هشت مادر زندانی تأمین شده بود که نشاندهنده عزم جدی و مستمر این مجموعه در حوزه کمکهای مؤمنانه و اجتماعی است.
مدیر کانونهای خدمت رضوی استان گیلان در ادامه با اشاره به برگزاری اجتماع بزرگ امامرضاییها در شهر رشت، خاطرنشان کرد: این اجتماع باشکوه در شامگاه چهارشنبه، نهم اردیبهشتماه و همزمان با شب میلاد باسعادت امام رضا(ع) برگزار شد و به صحنهای از شور، شعور و ارادت مردمی تبدیل گردید.
وی افزود: این مراسم با هدف تجدید بیعت با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای(دامت برکاته) و نیز تجدید عهد با آرمانهای امام شهید برگزار شد و در آن صدها نفر از خادمیاران و یاوران رضوی، اعم از خواهران و برادران، به همراه ابناءالرضا و همچنین هزاران نفر از مردم ولایتمدار رشت حضور یافتند و فضای معنوی ویژهای را رقم زدند.
شفیعی ثابت با اشاره به بخشهایی از برنامههای این اجتماع تصریح کرد: در جریان این مراسم، ۱۰ بسته متبرک رضوی از طریق قرعهکشی به حاضران اهدا شد که این اقدام با استقبال گسترده مردم همراه بود و جلوهای از تبرکجویی و ارتباط معنوی با ساحت مقدس امام رضا(ع) را به نمایش گذاشت.
وی در ادامه به دیگر خدمات ارائهشده در این ایام اشاره کرد و گفت: همزمان با برگزاری این برنامهها، ۱۰۰ میلیون تومان گوشت قربانی در میان نیازمندان توزیع شد و همچنین ۸ هزار بسته متبرک نمک رضوی میان مردم توزیع گردید که بخشی از اقدامات فرهنگی و معیشتی خادمیاران در این مناسبت بود.
مدیر کانونهای خدمت رضوی گیلان با بیان اینکه این فعالیتها تنها محدود به مرکز استان نبوده، افزود: در سایر شهرستانهای استان نیز برنامههای متنوعی با محوریت خدمترسانی و ترویج فرهنگ رضوی اجرا شد که از جمله آن میتوان به برپایی موکبهای نذر شفا، اجرای طرحهای اهدای خون، راهاندازی میزهای مشاوره روانشناسی برای خانوادهها، پشتیبانی از اعزام زائران به مشهد مقدس و شهر قم، اشاره کرد.
وی ادامه داد: همچنین در بخشهای فرهنگی، خادمیاران شاعر به قرائت اشعار آیینی پرداختند و کانون تخصصی کتاب نیز با برگزاری برنامههای خوانش کتاب و اهدای آثار فرهنگی، نقش فعالی در ارتقای سطح فرهنگی جامعه ایفا کرد.
شفیعی ثابت در پایان با اشاره به جذب نیروهای جدید در این مسیر خدمترسانی گفت: در کنار همه این اقدامات، فرآیند جذب یاوران رضوی جدید نیز انجام شد تا این جریان مردمی بیش از پیش تقویت شده و دامنه خدمات آن در آینده گستردهتر شود.
