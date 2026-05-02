موافقت آمریکا با فروش ۴ میلیارد دلاری سامانه پاتریوت به قطر

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ایالات متحده آمریکا با فروش سامانههای پدافند موشکی «پاتریوت» به کشور قطر به ارزش بیش از ۴ میلیارد دلار موافقت کرده است.
بر اساس اعلام وزارت امور خارجه آمریکا، این معامله شامل تحویل ۲۰۰ فروند موشک زمینبههوای پاتریوت مدل «پک-۲ (جیام-تی)» و ۳۰۰ فروند موشک «پک-۳ (اماسای)» بههمراه تجهیزات مرتبط، خدمات پشتیبانی، بازتأمین و نگهداری سامانههای دفاع هوایی و موشکی است. این وزارتخانه ارزش تقریبی این قرارداد را ۴.۰۱ میلیارد دلار اعلام کرده است.
سامانههای پاتریوت از جمله پیشرفتهترین سامانههای دفاع هوایی است که قادر به رهگیری موشکهای بالستیک، هواپیماهای دشمن و موشکهای کروز در ارتفاعات مختلف است.
این قرارداد قبل از تأیید نهایی باید مورد تصویب کنگره قرار گیرد.
گفتنی است وزارت امور خارجه آمریکا همچنین روز جمعه اعلام کرد که فروش تسلیحات نظامی به ارزش بیش از ۸.۶ میلیارد دلار به متحدان خاورمیانهای خود یعنی اسرائیل، قطر، کویت و امارات را تصویب کرده است.
