اردوغان در واشنگتن به دنبال معامله میلیاردی تسلیحاتی با ترامپ

«رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه قصد دارد صدها فروند هواپیمای بوئینگ و جنگنده از شرکت لاکهید مارتین خریداری کند و همزمان به دنبال عقد قراردادهایی برای تولید داخلی با ارزشی بیش از ۱۰ میلیارد دلار است.

خبرگزاری بلومبرگ به نقل از منابع آگاه افزود که این قراردادها منوط به موافقت دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، خواهد بود.

این تحولات در آستانه دیدار ترامپ و همتای ترک او اردوغان در کاخ سفید در تاریخ ۲۵ سپتامبر (۳ مهر) روی می‌دهد.

ترامپ امیدوار است که توافقات تجاری و نظامی با ترکیه حاصل شود که شامل یک قرارداد بزرگ برای خرید هواپیماهای بوئینگ، جنگنده‌های اف-۱۶ و ادامه گفت‌وگوها درباره جنگنده‌های اف-۳۵ خواهد بود.

اردوغان تأیید کرد که کشورش در دیدار با ترامپ درباره دریافت جنگنده‌های اف-۳۵ مذاکره خواهد کرد.

ترکیه در سال ۲۰۱۹ با خرید سامانه دفاع موشکی روسی اس-۴۰۰، خشم دولت ترامپ را برانگیخت؛ اقدامی که باعث شد واشنگتن قرارداد فروش اف-۳۵ به آنکارا را لغو و ترکیه را از خط تولید مشترک این برنامه خارج کند. پس از آن، ترکیه با خرید جنگنده‌های اف-۱۶ موافقت کرد.

بلومبرگ هفته گذشته گزارش داده بود که آنکارا از کنار گذاشتن سامانه‌های اس-۴۰۰ خودداری کرده، اما امیدوار است ترامپ با فروش ۴۰ فروند جنگنده اف-۳۵A از لاکهید مارتین به ترکیه موافقت کند.

قراردادهای تکمیلی

منابع یادشده اضافه کردند که چنین اقدامی می‌تواند آمریکا را به پایان دادن به تعلیق مشارکت ۱۰ شرکت ترکی در زنجیره تولید اف-۳۵ سوق دهد؛ شرکت‌هایی که تولید قطعاتی به ارزش ۱۲ میلیارد دلار، از جمله بدنه مرکزی جنگنده را برعهده داشتند. این گام می‌تواند همچنین از صنایع دفاعی رو به رشد ترکیه پشتیبانی کند.

آنها افزودند برخی شرکت‌های الکترونیکی ترکی ممکن است همچنان راهکارهای نرم‌افزاری کلیدی ارائه دهند و شرکت‌های دیگر نیز می‌توانند در دور زدن محدودیت‌های اتحادیه اروپا در استفاده از مواد شیمیایی خاص برای تولید قطعات هواپیما نقش ایفا کنند.

به گفته بلومبرگ، اردوغان امیدوار است علاوه بر این، قرارداد خرید ۴۰ فروند جنگنده اف-۱۶ وایپر جدید از لاکهید مارتین و همچنین صدها بمب، موشک و موتور یدکی را نهایی کند.

آمریکا سال گذشته پس از تأیید ترکیه برای عضویت سوئد در ناتو با این قرارداد موافقت کرد. آنکارا در ابتدا قصد داشت ۷۹ کیت ارتقاء به ارزش ۲۳ میلیارد دلار برای به‌روزرسانی جنگنده‌های اف-۱۶ خود خریداری کند، اما بعدها تصمیم گرفت به جای آن اف-۳۵A تهیه کند.

ترکیه در حال حاضر حدود ۲۴۰ فروند جنگنده اف-۱۶ در اختیار دارد که پس از آمریکا دومین ناوگان بزرگ این نوع جنگنده در جهان به شمار می‌رود.

این منابع افزودند که آنکارا همچنین به دنبال کسب مجوز از آمریکا برای مونتاژ موتورهای هواپیما در جنگنده‌های ساخت آمریکا و همچنین در جنگنده دو موتوره «قان» (Kaan) و هواپیماهای آموزشی «هارجت» (Hurjet) ساخت ترکیه است.

