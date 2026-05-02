به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ روابط عمومی سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران اعلام کرد یگان کشف و خنثیسازی این سپاه، به دستور سردار ولیزاده و با اتکا به توان تخصصی نیروهای خود، عملیات خنثیسازی بمب گلاید AGM-۱۵۴ JSOW را در شهرستان پیشوا با موفقیت به پایان رساند.
این عملیات پنجمین مورد خنثیسازی بمبهای هوایی پیشرفته منتسب به رژیم صهیونیستی و آمریکا توسط این یگان به شمار میرود.
بنابر این گزارش، متخصصان یگان خنثیسازی سپاه سیدالشهدا علیه السلام استان تهران پیشتر نیز در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم، انواع بمبهای هوایی همچون BLU‑۱۰۹، GBU‑۳۹ ، MK‑۸۴ و AGM ۱۵۴ را خنثی و برای بهرهبرداری فنی و مهندسی معکوس در اختیار متخصصان کشور قرار دادهاند.
درضمن این موفقیت اخیر تنها بخشی از توان تخصصی و اقتدار عملیاتی یگان کشف و خنثیسازی سپاه حضرت سیدالشهدا علیه السلام استان تهران است.
