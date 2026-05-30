آمریکا و رژیم صهیونیستی در رویارویی با ایران شکست خوردند

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ لیاقت بلوچ نایب رئیس جماعت اسلامی پاکستان و دبیرکل شورای همبستگی ملی این کشور اظهار داشت: مواضع متناقض و غیرمعمول دونالد ترامپ رئیسجمهور آمریکا که تحت تأثیر فشارهای رژیم صهیونیستی اتخاذ میشود، موجب تمسخر و بیاعتباری آمریکا در افکار عمومی جهان شده است.
وی با اشاره به تحولات منطقه افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی در رویارویی با ایران شکست خوردهاند و اکنون با تهدید و فشارهای سیاسی و اقتصادی تلاش میکنند سلطه و باجخواهی خود را در جهان حفظ کنند.
لیاقت بلوچ تأکید کرد: در صورت تحمیل مجدد جنگ، آمریکا بیش از گذشته در انزوای بینالمللی قرار خواهد گرفت و کشورهای اسلامی، اروپا، چین و روسیه ناگزیر خواهند شد در برابر زورگوییها و سیاستهای ظالمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند.
وی خاطرنشان کرد: موفقیت مذاکرات، دستیابی به توافقی عزتمندانه و برقراری آتشبس پایدار، مستلزم لغو تحریمهای ناعادلانهای است که طی ۴۷ سال گذشته بر ایران تحمیل شده است.
