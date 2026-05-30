امروز جهان میان دو مسیر «راه ابراهیم» و «توافق ابراهیم» قرار دارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین سید جواد نقوی» رئیس جنبش بیداری امت مصطفی در پاکستان اظهار داشت: امروز بشریت با دو مسیر روبه‌رو است؛ نخست راهی که قرآن آن را «راه ابراهیم» معرفی می‌کند که آغاز آن با رمی جمرات، شکستن طاغوت و فداکاری همراه است، و دوم «توافق ابراهیم» که از سوی دونالد ترامپ مطرح شده و در آن تسلیم در برابر طاغوت‌ها و قدرت‌های سلطه‌گر مورد تأکید قرار می‌گیرد.

وی افزود: برخی کشورها پیش‌تر با پذیرش رژیم صهیونیستی دچار این ذلت شده‌اند و اکنون نیز تلاش می‌شود کشورهای دیگر تحت فشار، به سمت پذیرش همان الگو در قالب توافق ابراهیم سوق داده شوند.

نقوی با اشاره به تحولات غزه گفت: ویرانی غزه بخشی از یک پروژه گسترده‌تر است که هدف آن صف‌آرایی کشورها در چارچوب نظم مورد نظر قدرت‌های جهانی و تسلیم در برابر نظام سلطه است.

وی ادامه داد: بر اساس آرزوی علامه اقبال، امت اسلامی امروز الگویی از ذریه ابراهیم و امام حسین(ع) را در قالب رهبر انقلاب اسلامی ایران مشاهده می‌کند که این مسیر ابراهیمی را برای امت تبیین کرده است.

این روحانی پاکستانی تأکید کرد: امروز همان قدرتی که زمانی شکست‌ناپذیر تصور می‌شد، دچار ضعف و افول شده و در حال از دست دادن هیبت خود در برابر ملت‌هاست.



