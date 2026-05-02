به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، جمعه‌شب در یک تماس تلفنی درباره تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کردند.

در این تماس تلفنی، وزیر امور خارجه کشورمان، آقای لاوروف را در جریان مواضع و ابتکارات جمهوری اسلامی ایران برای پایان دادن به جنگ تحمیلی آمریکا-رژیم صهیونسیتی علیه ایران و برقراری صلح در منطقه قرار داد.

وزیر امور خارجه روسیه با یادآوری مواضع اصولی این کشور در محکومیت تجاوز نظامی علیه ایران، بر آمادگی روسیه برای هرگونه مساعدت جهت خاتمه جنگ تحمیلی و برقراری صلح در منطقه تاکید کرد.

