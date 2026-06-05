به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تخریب ساختاری و جنایتکارانه غزه توسط رژیم صهیونیستی اکنون در جنوب لبنان به طور کامل تکرار میشود؛ موضوعی که حتی برای مقامات واشنگتن نیز مایه نگرانی شده. وحشیگری فزاینده صهیونیستها، نشان میدهد که وعدههای دولت نتانیاهو پس از پایان رسمی درگیریها با حزبالله در نوامبر ۲۰۲۴ کاملا دروغ بوده است.
تجاوز رژیم صهیونیستی علیه ایران که از ۲۸ فوریه با همدستی کامل و جنایتکارانه آمریکا آغاز شد، همزمان با تهاجم به جنوب لبنان صورت گرفت و از آن زمان اشغال روزافزون مناطق جنوب لبنان ادامه یافته است. این مسئله ظاهرا برای ایجاد منطقه حائلی در برابر حملات حزبالله ارزیابی میشود. فرض خوشبینانه صهیونیستها این بود که ایران بهعنوان تهدید حذف خواهد شد و در نتیجه مهمترین حامی و پشتیبان حزبالله کنار خواهد رفت. در آن زمان، گروهی از مفسران و رهبران صهیونیست دستاوردهای فنی و نظامی این کشور را ستودند و فراموش کردند که حزبالله به همان اندازه که یک جنبش زنده است، یک ایده نیز هست و برای دشمن صهیونیستی چاهی عمیق، بنبستی نامشخص و غیر قابل خاتمه خواهد بود. صهیونیستها هیچگاه نمیدانستند که در برابر اعتقادات فقط با اعتقادات برتر میتوان جنگید و حزبالله در برابر تانک، موشک و جنگنده سرسختانه مقاومت میکند.
از ماه مارس، اسرائیل به تخریب زیرساختها، آوارگی جمعیت و نابودی کامل روستاها در جنوب لبنان پرداخته است، با این فرض واهی که با این اقدامات امنیت شهرکهای صهیونیستنشین در شمال سرزمینهای اشغالی و نزدیک مرز با لبنان تامین خواهد شد. در ماه آوریل، در سایه بلند جنگ ایران، آتشبس دیگری بین اسرائیل و لبنان برقرار شده که تا اواسط می ۴۵ روز تمدید شد. این نمایش مضحک در حالی رخ داد که عملیات ارتش اسرائیل ادامه دارد و تا اول ژوئن، بیش از یک میلیون لبنانی آواره شده و بیش از ۳۳۰۰ نفر شهید شدهاند. در همین این مدت 24 سرباز و ۴ غیرنظامی صهیونیست کشته شدهاند.
با مقاومت سرسختانه ایران در دیپلماسی که با ادامه انسداد تنگه هرمز تقویت میشود و حزبالله که نشانههایی از جان تازه در مقاومت نشان میدهد، نقشه دشمن صهیونیستی نقش بر آب شده است. اشتیاق حزبالله برای ادامه مقاومت به شکل حملات مرگبار علیه ارتش اسرائیل با پهپادهایی مقاوم در برابر پارازیت نمود یافته است. این پهپادهای انتحاری با فیبر نوری و دید مستقیم که با یک سیم باریک و بسیار بلند به اپراتور متصل هستند، تا کیلومترها برد، قابلیت دید و مانور دارند. سربازان صهیونیست که دیرزمانی زرهی نفوذناپذیر در برابر حملات حزبالله داشتند، اکنون به راحتی شکار میشوند.
اورنا میزراحی، مقام سابق امنیت ملی اسرائیل که رئیس برنامه لبنان در مؤسسه مطالعات امنیت ملی در تلآویو است، اذعان میکند که «پهپادها باعث سردرگمی شدند، زیرا غافلگیرکننده هستند. ارتش اسرائیل فکر نمیکرد که آنها تا این اندازه خطرناکی باشند. در اسرائیل به آن به چشم اسباببازی نگاه میشد.» اظهارات ارتش اسرائیل به نقل از تایمز اسرائیل نشان میدهد که نظامیان این رژیم دیگر تصوری سادهانگارانه در مورد این پهپادها ندارند. این پهپادها «تهدیدی پویا و در حال تکامل، با ابزارهای ارزان و در دسترس با نرخ تغییرپذیری بالا» ایجاد میکنند.
بیبیسی روایت آشفته سامی زانتی، رئیس شورای شهر شومرا در شمال اسرائیل را بدین گونه گزارش میدهد: مشکل این است که آمدنشان (پهپادها) را حس نمیکنی. نشستهای و ناگهان میرسد. و اگر فرار کنی، دنبال تو میآید.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با اذعان به خطرات ناشی از این بستههای مرگ ارزان و کارآمد، وعده میدهد که یک «تیم ویژه» در تلاش است تا «این مشکل را حل کند.»
علیرغم تلفات روزافزون نیروهای صهیونیست، پروپاگاندای اسرائیل در مورد پیروزیهای این رژیم کماکان با قدرت ادامه دارد و تلاش میکند سیاست صهیونیستها در تجاوز به لبنان را توجیه کند. اشغال منطقه قلعه بوفر و تپه علی الطاهر در ۳۱ ماه می به دست صهیونیستیها از سوی مرکز تحقیقات و آموزش آلمای اسرائیل جشن گرفته شد با این عنوان که دستاوردی با اهمیت عملیاتی، بوده است چرا که منطقهای راهبردی در جنوب لبنان به شمار میرود و برای همه طرفهای درگیر دارای اهمیت بالایی است. همچنین «از دست دادن کنترل بر منطقه بوفر» «یک شکست عملیاتی مستقیم برای حزبالله» تلقی شد.
این عملیات زمینی که صهیونیستها به دروغ آن را نشانهای از قاطعیت توصیف میکنند، قادر به پنهان کردن ناامیدی فزاینده در دولت نتانیاهو نیستند. به طوری که وی مجبور به تهدید به حمله به پایتخت لبنان در اول ژوئن شد. در دوم ژوئن، اسرائیل کاتس، وزیر جنگ اسرائیل، در جمع شرکتکنندگان کنفرانس صادرات دفاعی گفت که بمباران برخی محلههای بیروت که ادعای ارتباط با حزبالله دارند، در دستور کار است.
وی در این رابطه گفت: اثبات این سیاست در حفاظت از شهرکهای نزدیک مرز ساده است و در روزهای آینده روشن میشود: اگر تیراندازی به سوی شهرکها متوقف شود، یا اگر ادامه یابد و ما به ضاحیه بیروت حمله کنیم، این معادله به واقعیت خواهد پیوست.
در حال حاضر، یک آتشبس ساختگی و کودکانه دیگر برقرار است که تنها پس از یک تماس تلفنی همراه با فریاد و دشنام بین دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، و نتانیاهو در اول ژوئن به دست آمد.
به گفته یک مقام آمریکایی به نقل از اکسیوس، ترامپ چنین فریاد زده است: «تو دیوانهای لعنتی. اگر من نبودم، الان در زندان بودی. من دارم تو را نجات میدهم. الان همه از تو متنفرند. همه به خاطر این قضایا از اسرائیل متنفرند».
این در حالی است که ترامپ خود در برابر ایران گرفتار شده، چرا که تهران توقف تجاوزات اسرائیل علیه لبنان را پیششرط مذاکرات دانسته است.
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