به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مردم بحرین در برخی نقاط در محکومیت جنایت سلب تابعیت و کوچ اجباری شماری از شهروندان تظاهرات کردند.

بحرینی‌ها در راهپیمایی اعتراضی خود در حالی که تصاویری از آیت الله عیسی قاسم و شماری از زندانیان سیاسی بحرین را در دست داشتند، شعارهایی در مخالفت با حضور نیروهای آمریکایی در کشورشان و مخالفت با عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی سر دادند.

آنها همچنین با حمل دست نوشته‌هایی که بر روی آنها نوشته بود؛ «این ملت شکست نمی‌خورد، عقب نشینی نمی‌کند و متوقف نمی‌شود»، شعارهایی در همبستگی با زندانیان سیاسی در این کشور سردادند.

همچنین شیخ عیسی قاسم در واکنش به تصمیم حکومت آل خلیفه به لغو تابعیت شماری از شهروندان، آن را اقدامی مغایر با قانون اساسی این کشور دانسته بود.

وی تأکید کرد که هر گونه تغییر در موضوع حق تابعیت، اقدامی مغایر با قانون اساسی و فرار از قانون و فراتر از آن فرار از حق مشروع است و هر آنچه نامشروع باشد، نامشروع نیز باقی خواهد ماند و شریعت الهی نیز تغییرناپذیر است.

.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸

