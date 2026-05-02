اعلام برگزاری اجتماع بزرگ «رهبر شهید انقلاب» در لاهور

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شورای هماهنگی احزاب و تشکلهای شیعه پاکستان از برگزاری یک اجتماع بزرگ مذهبی-سیاسی با عنوان «رهبر شهید انقلاب» در شهر لاهور مرکز ایالت پنجاب خبر داد.
بر اساس بیانیه مشترک این شورا، این گردهمایی قرار است در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۴۰۵ (۱۳ ژوئن ۲۰۲۶) در محوطه تاریخی منار پاکستان برگزار شود؛ مکانی که به عنوان یکی از نمادهای مهم تاریخی و سیاسی پاکستان شناخته میشود.
در این بیانیه هدف از برگزاری این اجتماع، «تجدید میثاق با نائب امام زمان (عج)» و «ادای احترام به شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی» عنوان شده است.
برگزار کنندگان تاکید کردهاند که این مراسم یکی از بزرگترین تجمعات سال جاری در میان جریانهای مذهبی و حامیان مقاومت در پاکستان خواهد بود.
این تصمیم در یک نشست خبری مشترک با حضور رهبران و نمایندگان برجسته تشکلهای شیعی از جمله مجلس وحدت مسلمین، سازمان بیداری امت مصطفی و سازمان دانشجویان امامیه اعلام شده است.
برگزارکنندگان این اجتماع همچنین از اقشار مختلف مردم برای حضور گسترده در این مراسم دعوت کردهاند و آن را نمادی از وحدت، همبستگی و حمایت از آرمانهای مقاومت در سطح منطقه توصیف کردهاند.
