امام جمعه غرب کابل: مسلمان واقعی کسی است که دیگران از دست و زبان او در امان باشند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین فهیمی، در خطبههای نماز جمعه شیعیان غرب کابل، در مصلای اباصالح المهدی(ع)، با تأکید بر اهمیت تقوا گفت: یکی از مهمترین شرایط تقوا این است که آزار و اذیت انسان به دیگران نرسد.
وی با استناد به روایت امام باقر(ع) افزود: «مسلمان کسی است که مسلمانان از زبان و دست او در امان باشند.»
امام جمعه غرب کابل هشدار داد که برخی افراد با نیش زبان و عیبجویی، دیگران را آزار میدهند و قرآن کریم نیز در این باره فرموده است: «وَیْلٌ لِّکُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ»؛ وای بر کسانی که پشت سر و رو در رو عیب دیگران را بیان میکنند و باعث تحقیر آنها میشوند.
حجتالاسلام فهیمی با اشاره به فرمایش پیامبر اکرم(ص) ادامه داد: «بهترین جهاد آن است که انسان صبح کند و قصدش این باشد که به هیچکس ظلم نکند.»
امام جمعه غرب کابل با تأکید بر اینکه انسان باید به مال حلال قانع باشد و از حرص و ولع به دور باشد، از برخی مراجعهکنندگان به دفاتر حقوقی برای غصب حتی یک متر زمین همسایه انتقاد کرد و آن را طوق لعنت دانست.
وی در ادامه با نقل شعر سعدی «نه آن مورم که در پایم بمالند؛ نه زنبورم که از نیشم بنالند / چگونه شکر این نعمت گزارم؛ که زور مردم آزاری ندارم» و با استناد به نظر مرحوم شهید مطهری گفت: کمال آن نیست که انسان زور مردمآزاری نداشته باشد، بلکه باید قدرت داشته باشد اما آزار و اذیت به دیگران نرساند.
امام جمعه غرب کابل در پایان خطبه اول با استناد به روایت امام صادق(ع) بر دوری از تنبلی تأکید کرد و گفت: خداوند مهربان است و عمل اندک خالصانه را نیز میپذیرد و انسان را به بهشت میبرد.
وی خطاب به نمازگزاران تأکید کرد که باید ارزشهایی را که خداوند برای قبولی اعمال بیان فرموده، در جامعه پیاده کنند.
