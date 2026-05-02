به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در ماههای گذشته تلاش گروههای شهرکنشین برای ورود به محوطه مسجدالاقصی و بردن قربانیهای حیوانی به این مکان مقدس به سطحی کمسابقه رسیده است. بر پایه گزارشهای رسمی در قدس، از آغاز امسال تاکنون هشت بار چنین تلاشی انجام شده که بیشترین رقم ثبتشده از زمان اشغال قدس شرقی در سال ۱۹۶۷ است. در سه مورد، این افراد توانستند قربانیها را تا ورودیهای نزدیک مسجد برسانند اما در ادامه مسیر متوقف شدند. مقامهای محلی میگویند این اقدامها بیشتر در پوشش مراسم مذهبی یهودی انجام میشود و هدف آن ایجاد تغییرات تدریجی در وضعیت مسجد است.
این گزارش همچنین یادآوری میکند که سال گذشته نیز سه مورد تلاش برای وارد کردن حیوانات قربانی یا گوشت خونآلود به داخل محوطه مسجد انجام شده بود. اکنون، با نزدیک شدن به دو روز حساس پیشِرو – جمعه ۱۵ مه که در اسرائیل به عنوان «روز قدس» شناخته میشود و جمعه ۲۲ مه همزمان با عیدی در میان یهودیها– نگرانیها درباره افزایش یورشها بیشتر شده است. نهادهای مسئول در قدس هشدار میدهند که معمولاً در این روزها گروههای تندرو با استفاده از فضای مناسب، تلاشهای خود را برای ورود به مسجد و اجرای آیینهای خاص شدت میبخشند.
در واکنش به این شرایط، مقامهای محلی از مردم خواستهاند حضور خود را در مسجدالاقصی افزایش دهند و با رفتوآمد مستمر، فضای مسجد را زنده نگه دارند. آنان میگویند حضور پررنگ مردم میتواند نقش مهمی در جلوگیری از اقدامات تحریکآمیز داشته باشد. همچنین از رسانهها خواسته شده توجه بیشتری به آنچه در این مکان مقدس رخ میدهد نشان دهند تا موضوع مسجدالاقصی در میان خبرهای متعدد جهان محو نشود و افکار عمومی نسبت به تحولات آن آگاه بماند.
