به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «ادوارد استورتون»، روزنامهنگار و مجری سرشناس بریتانیایی در کتاب جدید خود با عنوان «ساختهشده در آمریکا؛ تاریخ تاریکی که به دونالد ترامپ منتهی شد» (انتشارات پنگوئن رندوم هاوس، نیویورک، ۲۰۲۶) تلاشی جدی برای تبیین ریشههای ظهور پوپولیسم راستگرا در آمریکا ارائه میدهد. او در این اثر میکوشد روایت رایج در میان نخبگان لیبرال آمریکا مبنی بر استثنایی یا غیرعادی بودن پدیده ترامپ را به چالش بکشد.
براساس گزارش روزنامه «العربی الجدید»، این کتاب سفری پژوهشی به دل تاریخ ایالات متحده آمریکا است. تاریخی که به باور نویسنده از سیاستهای هویتی، توسعهطلبی امپریالیستی، تعصب دینی و گرایشهای اقتدارگرایانه امنیتی شکل گرفته است. استورتون معتقد است ترامپ نه انحرافی از ارزشهای آمریکایی، بلکه صادقانهترین تجسمِ چهره تاریک آمریکا است.
نویسنده کتاب «ساختهشده در آمریکا» مینویسد که ترامپ یک پدیده استثنایی نیست بلکه آینه کشوری است که در طول تاریخ خود استعمار کرده، پاکسازی قومی انجام داده و بارها روح قانون اساسیاش را تحریف کرده است.
استورتون که متولد ۱۹۵۷ است و بیش از چهار دهه در حوزه رسانههای رادیویی و تلویزیونی فعالیت کرده، در این کتاب شش ویژگی اصلی سیاستهای ترامپ را شناسایی میکند و برای هر یک، نمونههایی تاریخی از گذشته آمریکا ارائه میدهد تا نشان دهد این رفتارها ریشهای عمیق در سنت سیاسی این کشور دارند.
توسعهطلبی؛ میراثی قدیمی در سیاست آمریکا
نخستین ویژگی مورد بررسی در کتاب، گرایش توسعهطلبانه و امپریالیستی است. به باور نویسنده، اظهارات ترامپ درباره تبدیل کانادا به ایالت پنجاهویکم آمریکا یا احیای ایده خرید جزیره گرینلند، پدیدهای جدید نیست.
استورتون یادآور میشود که ایالات متحده آمریکا کنونی بر پایه مجموعهای از معاملات و فتوحات سرزمینی شکل گرفته که در بسیاری موارد حقوق بومیان را نادیده گرفته است. این توسعهطلبی تحت عنوان سرنوشت آشکار یا قدر مقدر توجیه میشد، مفهومی که آمریکا را دارای مأموریتی الهی برای گسترش قلمرو خود معرفی میکرد.
نویسنده به معامله لوئیزیانا در سال ۱۸۰۳ اشاره میکند زمانی که «توماس جفرسون» سومین رئیسجمهور آمریکا، این منطقه وسیع را از فرانسه خریداری کرد، در حالی که بخش بزرگی از این سرزمینها در اختیار قبایل بومی بود و فرانسه مالک واقعی آنها محسوب نمیشد.
همچنین جنگ آمریکا و مکزیک در فاصله سالهای ۱۸۴۶ تا ۱۸۴۸ نمونه دیگری از این روند است. جنگی که در نهایت مکزیک را وادار کرد نزدیک به نیمی از قلمرو خود از جمله کالیفرنیا و تگزاس را در ازای ۱۵ میلیون دلار به آمریکا واگذار کند.
از شهر بر فراز تپه تا شعار اول آمریکا
دومین محور کتاب به تعصب دینی و نقش آن در شکلگیری هویت سیاسی آمریکا میپردازد.
استورتون میان سخن مشهور «جان وینتروپ» رهبر پیوریتنهای مستعمره ماساچوست در سال ۱۶۳۰ که گفته بود «ما باید خود را شهری بر فراز تپه بدانیم و چشمان جهان به ما دوخته شده است» و شعار «اول آمریکا» که ترامپ و جنبش «ماگا» بر آن تأکید دارند، ارتباط برقرار میکند.
او این پرسش را مطرح میکند که چگونه مسیحیان انجیلی محافظهکار که خود را مدافع ارزشهای اخلاقی میدانند، از سیاستمداری حمایت میکنند که با اتهاماتی نظیر فساد، دروغگویی و سوءرفتار جنسی روبهرو بوده است.
پاسخ او این است که جامعه آرمانی وینتروپ نیز چندان بردبار نبود، بلکه بر پایه حذف و سرکوب مخالفان مذهبی شکل گرفته بود. در آن دوران، مخالفان عقیدتی با مجازاتهایی همچون شلاق، تبعید یا حتی اعدام مواجه میشدند.
به اعتقاد نویسنده، روحیه برتریجویانهای که امروز در بخشی از جریانهای انجیلی آمریکا دیده میشود، امتداد همان نگرشی است که در قرن هفدهم به حذف دگراندیشان منجر شد.
مهاجرت، ملیگرایی و بازتولید سیاستهای قدیمی
استورتون سومین شباهت تاریخی را در سیاستهای ضد مهاجرتی ترامپ میبیند.
به باور او، ساخت دیوار مرزی با مکزیک، سختگیریهای مهاجرتی و سیاست جداسازی خانوادههای مهاجر در اصل بازآفرینی قوانین بیگانگان است که در سال ۱۷۹۸ توسط «جان آدامز» دومین رئیسجمهور آمریکا تصویب شد.
این قوانین به رئیسجمهور اختیار میداد هر خارجی را که تهدیدی برای امنیت و آرامش عمومی تشخیص میدهد بازداشت یا اخراج کند. همچنین روزنامهنگاران منتقد نیز میتوانستند با اتهام تحریک افکار عمومی زندانی شوند.
این قوانین بعدها به دلیل مغایرت آشکار با متمم اول قانون اساسی آمریکا که آزادی بیان و مطبوعات را تضمین میکند، لغو شدند.
بیاعتنایی به دستگاه قضایی
چهارمین ویژگی مورد بررسی، رابطه ترامپ با نهادهای قضایی است.
استورتون معتقد است بیاعتنایی ترامپ به برخی احکام دادگاهها و حمله مداوم او به قضاتی که آرایی برخلاف خواستش صادر میکنند، سابقهای طولانی در تاریخ آمریکا دارد.
او در این زمینه به «اندرو جکسون» هفتمین رئیسجمهور آمریکا، اشاره میکند که در سال ۱۸۳۲ رأی دیوان عالی این کشور در پرونده «وورستر علیه جورجیا» را نادیده گرفت. این حکم حق حاکمیت قبیله چروکی بر سرزمینهای خود را به رسمیت شناخته بود.
جکسون در واکنش به این حکم گفته بود: قاضی جان مارشال رأی خود را صادر کرده، حالا خودش هم آن را اجرا کند.
پس از آن، دولت او دهها هزار نفر از بومیان آمریکا را به کوچ اجباری وادار کرد. رخدادی که در تاریخ این کشور با عنوان «مسیر اشکها» شناخته میشود و هزاران نفر در جریان آن جان خود را از دست دادند.
جنگ تعرفهها؛ بازگشت به سیاستهای قرن نوزدهم
پنجمین محور کتاب به سیاستهای اقتصادی ترامپ اختصاص دارد.
استورتون میگوید تعرفههای سنگینی که ترامپ بر واردات فولاد، کالاهای چینی و محصولات سایر کشورها وضع کرد، شباهت زیادی به سیاستهای «ویلیام مککینلی» دارد. رئیسجمهوری که در اواخر قرن نوزدهم به دلیل حمایت شدید از تعرفههای گمرکی به «ناپلئون تعرفهها» شهرت یافته بود.
به گفته نویسنده، حمایتگرایی اقتصادی مککینلی صرفاً یک سیاست اقتصادی نبود، بلکه با شعار دفاع از کارگران سفیدپوست در برابر رقابت خارجی همراه بود. شعاری که استورتون آن را بسیار نزدیک به ادبیات سیاسی ترامپ میداند.
دشمنی با رسانهها؛ از مککارتی تا ترامپ
آخرین شباهت تاریخی مورد اشاره کتاب، برخورد خصمانه با رسانهها است.
استورتون معتقد است ترامپ که بارها رسانههای منتقد را دشمن مردم خوانده، در واقع ادامهدهنده سنتی است که در دهه ۱۹۵۰ توسط سناتور «جوزف مککارتی» نمایندگی میشد.
مککارتی در دوران جنگ سرد از جایگاه خود در کمیتههای تحقیقاتی کنگره آمریکا برای متهم کردن مخالفان و ایجاد فضای رعب و وحشت استفاده میکرد و رسانهها را به ابزاری برای گسترش ترس از دشمنان داخلی تبدیل کرده بود.
به باور نویسنده، حملات مکرر ترامپ به رسانههای مستقل با توجیه حفظ امنیت ملی، بازتابی از همان الگوی تاریخی است.
