برای برادر شهیدم دکتر علی لاریجانی

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شهادت، «انعامی خدایی» است که پروردگار آفریننده جهان و انسان، این نعمت بزرگ را به کسانی میدهد که شایستگی آن را در جهان اختیار، بیابند و ظرف وجودی خود را بر اساس عنایات الهی و تقوا و عمل صالح چنان بسازند که ظرفیت حضور در «مقام عند رب» و بهره گیری از «رزق ویژه» در پیشگاه خداوند رزّاق را داشته باشند تا بتواند در سایه سار و سایههای این مقام مخصوص، از آن «رزق و روزی کریم» بهره مند شوند.
این مقام در طبقات الهی، مختص انبیاء، صدّیقین، شهدا و صالحین است.
این جایگاه بسیار زیبا، آنچنان شهید را به وجد میآورد که به آنها که هنوز به شهادت نرسیدهاند؛ با حالتی خاص با نشاط الهی و قهقهه مستانه، فریاد میزند و به آنها بشارت میدهد که چنین مقامی ویژه در انتظارآنهاست.
شهادت آغاز جاودانگی است که انسان که در معرض فنا و نابودی و مرگ و مردن است را به انسانی جاودانه، زنده جاوید و راست قامت تاریخ تبدیل میکند.
شهید مرگ را میمیراند و جاوید بودن را آغاز میکند.
جاودانگی در شهید دو بخش دارد که چون زنده در پیشگاه ربّ خویش است؛ هر دو بخش را مدیریت میکند:
۱ـ جاودانگی در جهان آخرت که برای ما چگونگی آن معلوم نیست باید رفت تا به آن رسید.
۲ـ جاودانگی در همین دنیا که نمونه اعلای آن، اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای کربلا هستند.
این جاودانگی در مسائل دنیوی هم اثرگذار است. در خانواده شهید اثرات خود را دارد زیرا ولایت شهید بر آنها و دعای خیر او از مقام عند رب، بر آنها استمرار دارد؛ به شرط آن که رضای شهید را در نظر داشته باشند.
از نظر اثرات سیاسی و فرهنگی و اجتماعی و حتی اقتصادی نیز نوعی جاودانگی شهادت جاری و مستمر خواهد بود.
لاریجانی و شهادت
شهادت دکتر لاریجانی به همراه فرزندش در حین خدمت، در جنگ تحمیلی از سوی شیاطین و ستمکاران پلید معاصر، ترامپ و نتانیاهو و امثال آنها، در امتداد جنگ رمضان و شهادت نائب امام زمان و رهبرانقلاب و شهدای دیگر دارای تاثیراتی است که در آینده آشکار خواهد شد.
و اما شهید
شهید دکتر لاریجانی
انسانی شایسته، متدین، متعهد، فهیم، دانشمند، سیاستمدار، مجاهد، عقل محور، وظیفهشناس، آیندهنگر و آیندهساز بود. اینها را به مبالغه یا از نگاه تبلیغی نمیگویم واقعیتهای اوست که از نزدیک و در فعالیتهای گوناگون و مسئولیتهای وی و آشنایی با خانواده ایشان یافتهام.
پدر او، مرحوم آیتالله آملی، از بزرگان روحانیت و عالمی متعهّد و دارای موقعیت و نفوذ گسترده مردمی بود و من در نوجوانی با ارادت به ایشان، با آن بزرگوار چندینبار در تماس بودم. الحق از چنان بزرگی چنین بزرگزادهای سزاست.
او داماد شهید آیتالله مطهری بود که پس از امام خمینی(ره) در تحول در جامعه روحانیت و حوزههای علمیه و دانشگاهها و امور اجتماعی و انقلاب اسلامی در کنار شهید بهشتی و شهید خامنهای و علمای همراه آنان، نقش محوری و اساسی داشت. شهید علی لاریجانی از پدر و پدر زن، این محوریت و تاثیرگذاری را به خوبی آموخته و آن را در مسئولیتهایش به کار میگرفت.
حضور در مبارزه قبل از ۲۲ بهمن ۵۷ و سپس در ۴۷ سال گذشته در صحنههای مختلف، گواه عقلانیت و دانش و مدیریت و تدبیر او و تعهد و خلوص نیت و کثرت خدمات اوست.
در نوجوانی به جبهه رفت و راهی مکتب جهاد و شهادت شد. جزو جندالله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شد و در مسئولیتهای بالای سپاه خدمت کرد.
در مسئولیت وزارت ارشاد با تدبیر و حوصله، خط ارزشی اصیل را پیگیری کرد. از افراط و تندروی و محافظهکاری و توجیههای مصلحتی پرهیز کرد و سپس که به صداوسیما آمد خدمات به راستی پایهای و اساسی را دنبال کرد. در این مسئولیت من با ایشان خیلی کار کردم. به ویژه در مسئله سریالهای ارزشمندی چون ولایت عشق، امام علی، در چشم باد، مردان آنجلس با مرحوم سلحشور، مریم مقدس، سریال ملاصدرا، مختارنامه، که الحق راهی نو، زیبا، آموزنده و شاد و سرشار از جلوههای هنری و ارزشی را در پیش پای هنرمندان قرار داد.
برای آیتالله شهید مطهری فیلمنامهای را داد نوشتند که به من هم داد تا آن را کامل کردم ولی پس از او افکارهای تند انقلابینما و روشنفکرمآبان تاکنون نگذاشته است که فیلم زندگانی آن آینه امام خمینی(ره) تولید شود.
در این دوره با او در رابطه با آموزش جوانان مستعد افغانستانی متعهد، کار بسیار جالبی انجام شد که پس از سقوط طالبانِ داعشی، نه طالبانِ امروز، در افغانستان، در زمینه کارهای هنری، خیلی کار کردند.
تقدیر امام شهید خامنهای از او، بسیار ارزشمند و نشانه رضایت خاطر امامت جامعه از اوست.
او در مجلس، در سه دوره خدمت بسیار ارزشمندی انجام داد و در شورای امنیت ملی و سایر جایگاهها نیز خدمات فراوانی داشت که در جای خود باید نوشته شود. من به همین مختصر اکتفا میکنم تا ان شاالله در فرصتهای دیگر، توفیق عرض ادب به محضر این شهید و خانواده شهید پرورش میسر گردد. /با دعای خیر
دکتر اسدالله بادامچیان/ رئیس شورای مرکزی حزب مؤتلفه اسلامی
