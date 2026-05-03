به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شبکه تلویزیونی «سی‌ان‌ان» آمریکا در گزارشی به نقل از کارشناسان نظامی رژیم صهیونیستی اعلام کرد پهپادهای چهارپره حزب‌الله که با استفاده از کابل‌های فیبر نوری هدایت می‌شوند، به یکی از سلاح‌های جدید و مرگبار این گروه تبدیل شده‌اند. به گفته این کارشناسان، این نوع پهپادها به‌سختی قابل ردیابی و متوقف کردن هستند و به اپراتور خود امکان می‌دهند بدون انتشار هیچ‌گونه سیگنال قابل شناسایی، دیدی بسیار دقیق و زنده از منطقه هدف به دست آورد.

بر اساس این گزارش، یک منبع نظامی اسرائیلی به سی‌ان‌ان گفته است که پهپادهای فیبر نوری حزب‌الله از این جهت متمایز هستند که به‌جای استفاده از لینک‌های رایج ارتباط بی‌سیم، از طریق یک کابل فیبر نوری مستقیماً به اپراتور متصل می‌شوند. این کابل می‌تواند تا حدود ۱۵ کیلومتر و حتی بیشتر امتداد پیدا کند و به این ترتیب، فرد کنترل‌کننده پهپاد در فاصله‌ای امن از خط درگیری باقی می‌ماند.

این منبع افزوده است: به جز موانع فیزیکی مانند توری‌ها و انواع شبکه‌های سیمی، گزینه‌های مؤثر زیادی برای متوقف کردن این پهپادها وجود ندارد. به گفته او، نبودِ امواج رادیویی و سیگنال‌های متعارف کنترلی، امکان شنود، اخلال یا ردیابی منبع کنترل را تقریباً ناممکن می‌کند.

سی‌ان‌ان همچنین به نقل از یک منبع دیگر اسرائیلی گزارش داد که حزب‌الله هر یک از این پهپادها را به یک نارنجک یا یک بسته انفجاری کوچک مجهز می‌کند و در نتیجه، این سامانه به سلاحی بسیار دقیق و در عین حال تقریباً نامرئی تبدیل شده است که می‌تواند برای حمله‌های هدفمند علیه نیروهای اسرائیلی به کار گرفته شود.

بنابر این گزارش، یک مقام صهیونیست به سی‌ان‌ان گفته است ارتش اسرائیل در همکاری با واحدهای اطلاعاتی خود در تلاش است راهکارهای مؤثرتری برای مقابله با پهپادهای مجهز به فیبر نوری حزب‌الله پیدا کند، اما با وجود این تلاش‌ها، تهدید این سامانه‌ها همچنان «جدی و پابرجا» توصیف می‌شود.

