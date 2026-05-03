به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ یک خبرنگار روزنامه «اسرائیل هیوم» گزارش داد که ارتش اسرائیل در پی افزایش تهدید ناشی از پهپادهای انفجاری حزبالله، طی دو روز اخیر بیشتر بولدوزرهایی را که برای تخریب زیرساختهای روستاهای جنوب لبنان بهکار گرفته میشدند از منطقه خارج کرده است. به گفته او، اکنون تخریب خانهها بیشتر با استفاده از مواد منفجره انجام میشود تا از تبدیل شدن ماشینآلات سنگین به هدف برای این پهپادها جلوگیری شود.
این گزارش همچنین به نقش واحد «دفورا» از لشکر ۹۱ ارتش اسرائیل اشاره میکند؛ واحدی که برای واکنش سریع در برابر «نفوذ» احتمالی نیروهای حزبالله شکل گرفته و بخش قابل توجهی از نیروهای آن از ساکنان همان مناطق هستند. در ادامه، این خبرنگار نتیجه میگیرد که تهدید در میدان صرفاً متوقف نشده، بلکه شکل آن تغییر کرده؛ جنگ به جای پایان، در قالب دیگری پیش میرود و به همین دلیل شرایط عملیاتی برای نیروها سختتر و پیچیدهتر شده است.
