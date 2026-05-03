به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سهیل اسعد» مبلغ برجسته شیعه آرژانتینی سال‌ها است که در فضای بین المللی به امر تبلیغ مکتب تشیع می‌پردازد و در این مسیر پر فراز و نشیب با سختی‌ها و موانع زیادی روبرو شده است. اخراج و بازداشت و اتهامات بی‌اساس تنها بخشی از سختی‌های زندگی تبلیغی این مبلغ پرتلاش است.

وی طی روزهای اخیر با انتشار پستی در فضای از یورش وحشیانه پلیس این کشور به منزل جمعی از بستگانش در آرژانتین، خبر داد و آن را مرتبط با مواضع حمایتی آنان از ایران عنوان کرد.

این اقدام وحشیانه در ساعت ۴ بامداد به وقت محلی رخ داده و نیروهای پلیس آرژانتین با ورود به خانه برادر، خواهر و خواهرزاده‌اش، ضمن ضبط تجهیزات الکترونیکی، حدود ۷ تا ۸ ساعت به بازرسی محل پرداخته‌اند.

در همین راستا برای اطلاع از آخرین جزئیات این یورش وحشیانه با «سهیل اسعد» مبلغ و فعال بین المللی آرژانتینی به گفت‌وگو پرداختیم:

ابنا: در یورش پلیس آرژانتین به منازل اعضای خانواده شما چه تعداد از آنها مورد بازجویی و حمله قرار گرفتند و مهمترین اتهامات آن‌ها چه بود؟

کلا ۹ خانه و دفتر کار متعلق به اعضای خانواده شامل سه منزل مسکونی مورد یورش قرار گرفت. در منزل پدری‌ام؛ برادرم، همسر و دخترشان، در خانه دوم؛ خواهرم، همسر و دخترش و خانه سوم ۵ نفر شامل خواهرزاده و همسر و سه فرزندش مورد تهاجم قرار گرفتند.

با توجه به قطع ارتباطمان، من با آنها تنها از طریق دوستان و یا اخبار مطلع شدم که آنها به اتهام تجارت مواد مخدر، ارتباط با گروه‌های تروریستی مورد حمله واقع شده‌اند و زمانی که از پلیس خواسته بودند به چه جرمی این رفتار با آنها می‌شود، خود پلیس در این زمینه توضیحی نداده و به بهانه سری بودن دلیل این عملیات، از پاسخ به خانواده خودداری کرده است.

ابنا: از آخرین وضعیت خانواده و شرایط روحی و جسمی آنها بگویید.

من تاکنون به صورت مستقیم با هیچ کدام صحبت نکردم، چرا که ارتباط قطع است و نمی‌توانند تماس بگیرند و وسایل ارتباطی را پلیس از آنها گرفته، اما با اخبار غیرمستقیم در باره وضعیتشان بعد از هجوم پلیس و تیراندازی به در خانه و قفل حدود ۸ ساعت در بازداشت به سر بردند و هریک دچار صدمه روحی و روانی شده اند... یکی از بستگان که دختر جوانی است دچار حمله روانی در اثر ترس و وحشت شده و برادرم یکی از پهلوهایش شکسته و قرار بود به بیمارستان انتقال یابد.

ابنا: در خصوص سوابق چنین حملات و بازداشت‌هایی علیه شیعیان در کشورتان توضیح دهید.

این اقدامات از زمانی که ما فعالیت داشتیم مسبوق به سابقه بوده است و در این راه عده‌ای شهید و مجروح و زندانی شدند. شهید ابراهیمی به شهادت رسید، یوسف خلیل زندانی شد، من هم بارها طرد و ممنوع‌السفر و بازداشت شدم. و این اقدامات برای ما امری روزمره شده است.

چند روز پیش روحانی ما که در اکوادور ساکن بود را اخراج کردند و حالا خانواده من مورد حمله قرار گرفته و سال‌ها قبل مادرم را از هواپیما اخراج کردند و تقریبا هر روز با تهمت بی‌اساس تروریستی روبرو هستیم. از دوران جوانی کنار خانه ما ماشین اطلاعات آرژانتین بود و هر جا سفر می رفتیم با ماشین ما را تعقیب می‌کردند و این حالت طبیعی زندگی ما بود.

ابنا: درخواست شما به‌عنوان یک فعال بین‌الملل برای جلوگیری از چنین رفتارهایی چیست؟

درخواست من فردی نیست و کلی مربوط به تمام فعالان بین الملل است. این اتفاق قبلا هم چند بار برای خودم مکرر رخ داده و من چنین فضاهایی را تجربه کردم. در حال حاضر ممنوع السفر هستم و در سفر آخر به برزیل بازداشت شدم.

در مسیر تبلیغ دفاع از تشیع هر گاه دچار مشکلی شدم خودم به طور شخصی از خودم دفاع کردم، کسی یا کمک یا بودجه و قوت و قدرت دفاعی از من دفاع نکرد. در شرایطی که همه به دنبال مبارزه با ما هستند، ما قدرت دفاعی نداریم. مثل اینکه کسی به میدان جنگ برود و سلاح و استراتژی و بیسیم و فرمانده نداشته باشد. فعالان فرهنگی و تبلیغی در فضای بین المللی و رسانه حامی ندارند، ما باید یک جبهه دفاعی ایجاد کنیم، اما به تنهایی حرکت می‌کنیم. ما در فضای رسانه جبهه رسانه نداریم، بلکه جزیره رسانه ای داریم. هر کدام از ما باید خودش مهندس رسانه ای، مدیر و مجری باشد و خودش برنامه ریزی کند . حداقل یک هماهنگ کننده باید داشته باشیم ما فقط ابزاری چون؛ دوربین، موبایل، میکروفن داریم اما مدیریت رسانه ای نداریم.

