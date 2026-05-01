اسرائیل در منطقه آمریکای لاتین به دنبال چیست؟

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «والری بورت» نویسنده روس، معتقد است که از دست دادن بسیاری از متحدان اسرائیل در پی جنگ غزه، این رژیم را وادار کرده تا به‌دنبال یافتن شرکای جدید از جمله آرژانتین باشد، چراکه برای تل‌آویو تقریباً تنها یک شریک قابل اعتماد باقی مانده و آن هم ایالات متحده آمریکا است.

براساس گزارش شبکه الجزیره، این نویسنده در مقاله‌ای در وب‌سایت «صندوق فرهنگ راهبردی» روسیه اشاره می‌کند که «خاویر میلی» رئیس‌جمهور آرژانتین، که خود را صهیونیستی‌ترین رئیس‌جمهور جهان می‌داند و بارها شیفتگی‌اش به اسرائیل و خوشحالی‌اش از بازگشت به سرزمین موعود را ابراز کرده، حتی پیش از استقرار در کاخ ریاست‌جمهوری در بوئنوس‌آیرس اعلام کرده بود که اولویت سیاست خارجی‌اش، اتحاد با اسرائیل خواهد بود.

حمایت قوی از اسرائیل

بورت توضیح می‌دهد که به‌محض پیروزی میلی در انتخابات، دولت او فوراً اقدام کرد و جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد، با عضویت فلسطین در سازمان ملل مخالفت کرد و بر قصد خود برای انتقال سفارت آرژانتین از تل‌آویو به قدس تأکید نمود.

علاوه بر این، دولت آرژانتین مخالفت شدید خود را با تصمیم دیوان کیفری بین‌المللی برای صدور حکم بازداشت علیه «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر اسرائیل، اعلام کرد. همچنین اخیراً سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را نیز در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد.

میلی در سفر اخیر خود به اسرائیل بار دیگر حمایت خود از حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران را تأیید کرد.

توافق «اسحاق»

به گفته این نویسنده، هدف اصلی سفر میلی به اسرائیل، امضای «توافق‌نامه اسحاق» میان آرژانتین و اسرائیل بوده است؛ توافقی که بر همکاری میان اسرائیل و کشورهای نیمکره غربی در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، فناوری و سایر زمینه‌ها تأکید دارد.

او معتقد است که در صورت تحقق این توافق، منطقه آمریکای لاتین به یکی از محورهای اصلی سیاست خارجی اسرائیل تبدیل خواهد شد؛ به‌ویژه آنکه انتظار می‌رود کشورهایی مانند اروگوئه، پاناما و کاستاریکا نیز در سال ۲۰۲۶ به این توافق بپیوندند.

با این حال، بورت بر این باور است که عوامل مختلفی ممکن است مانع تحقق این برنامه‌ها شود؛ از جمله سیاست‌های تنش‌زای اسرائیل که می‌تواند دیگر کشورها را از پیوستن به این توافق منصرف کند.

سابقه‌ای طولانی از همکاری

این نویسنده همچنین به سابقه طولانی همکاری میان اسرائیل و آرژانتین اشاره می‌کند. بر اساس اسناد محرمانه‌ای که در سال ۲۰۱۶ از سوی وزارت خارجه بریتانیا منتشر شد، اسرائیل به‌طور مخفیانه در جریان جنگ سال ۱۹۸۲ میان آرژانتین و بریتانیا بر سر جزایر فالکلند به بوئنوس‌آیرس سلاح از جمله سامانه‌های هشدار زودهنگام راداری، موشک‌های هوا به هوا و مخازن سوخت برای جنگنده-بمب‌افکن‌ها، فروخته بود.

همچنین اشاره شده که هواپیماهای تهاجمی «اسکای‌هاوک» که اسرائیل از آمریکا دریافت کرده بود، علیه ناوهای بریتانیایی به‌کار گرفته شدند و بمب‌های این هواپیماها چندین کشتی نیروی دریایی سلطنتی را هدف قرار دادند و ناوشکن «کاونتری» را غرق کردند.

لابی قدرتمند یهودی در آرژانتین

بورت در ادامه می‌نویسد که نفوذ لابی قدرتمند یهودی در آرژانتین، نقش مهمی در تقویت حضور اسرائیل در این کشور داشته است.

از جمله چهره‌های این لابی می‌توان به «داریو اپستین» مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور آرژانتین، «جراردو ورتهاین» وزیر خارجه پیشین این کشور و تاجر، «ادواردو السشتاین» تاجر ثروتمند آرژانتینی و از حامیان مالی کمپین انتخاباتی میلی و «شیمون اکسل وانیس» خاخام ارتدوکس و سفیر آرژانتین در اسرائیل اشاره کرد.

با این حال، این نویسنده هشدار می‌دهد که در کنار روابط خوب میان اسرائیل و جامعه یهودی بزرگ در آرژانتین، پدیده یهودستیزی که در دوران ریاست‌جمهوری «خوان پرونِ» متمایل به هیتلر رشد کرده بود، همچنان ریشه‌دار باقی مانده است.

او در پایان می‌نویسد که آمارها در حال حاضر نشان‌دهنده افزایش حوادث یهودستیزی در آرژانتین است و اگر این روند ادامه یابد، ممکن است در آینده مانعی برای توسعه روابط میان بوئنوس‌آیرس و تل‌آویو ایجاد کند.

