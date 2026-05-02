یورش وحشیانه پلیس آرژانتین به منازل بستگان مبلغ برجسته شیعی

۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ - ۰۶:۴۲
نیروهای پلیس آرژانتین به منازل جمعی از بستگان «سهیل اسعد» از مبلغان برجسته شیعی، یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «سهیل اسعد» مبلغ برجسته شیعه آرژانتینی از یورش وحشیانه پلیس این کشور به منزل جمعی از بستگانش در آرژانتین، خبر داد و آن را مرتبط با مواضع حمایتی آنان از ایران عنوان کرد.

اسعد در پیامی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که این اقدام در ساعت ۴ بامداد به وقت محلی رخ داده و نیروهای پلیس آرژانتین با ورود به خانه برادر، خواهر و خواهرزاده‌اش، ضمن ضبط تجهیزات الکترونیکی، حدود ۶ ساعت به بازرسی محل پرداخته‌اند.

او با اشاره به اینکه تشیع و حمایت از جمهوری اسلامی ایران، دلیل این برخورد بوده، تاکید کرده است که چنین اقداماتی مانع از ادامه مواضعش نخواهد شد.

شایان ذکر است که روابط آرژانتین و اسرائیل در دوره «خاویر میلی» رئیس جمهور فعلی آرژانتین وارد مرحله‌ای تازه و رو به گسترش شده است؛ میلی با اتخاذ مواضعی صریح در حمایت از اسرائیل، این کشور را به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست خارجی بوئنوس‌آیرس تبدیل کرده است.

