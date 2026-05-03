حماس: هدف قرار دادن خبرنگاران در فلسطین، اعتراف به «تروریسم و جنایت» رژیم صهیونیستی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیهای به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات اعلام کرد که جنایات رژیم صهیونیستی علیه خبرنگاران و رسانهها در فلسطین، هرگز قادر به پنهان کردن واقعیت «تروریسم و جنایت» این رژیم نخواهد بود.
در این بیانیه آمده است که همزمان با تأکید جامعه جهانی بر اهمیت آزادی رسانهها، رژیم صهیونیستی همچنان به هدف قرار دادن مستقیم خبرنگاران فلسطینی و رسانههای فعال ادامه میدهد؛ اقداماتی که شامل کشتار هدفمند، بازداشت، ممانعت از پوشش خبری و حملات مستقیم است.
حماس اعلام کرد: طی سالهای جنگ در غزه، صدها خبرنگار شهید یا زخمی شدهاند و دهها نفر همچنان در بازداشت به سر میبرند و با انواع شکنجه مواجه هستند؛ وضعیتی که نقض آشکار قوانین و عرفهای بینالمللی است.
حماس با ادای احترام به خبرنگاران شهید در فلسطین و لبنان، از نقش آنها در انتقال واقعیتها و افشای جنایات رژیم صهیونیستی تقدیر و تأکید کرد که این حملات نشاندهنده هراس این رژیم از نقش رسانهها در آشکار کردن حقیقت است.
در ادامه این بیانیه، حماس آزادی فعالیت خبرنگاران را حقی تضمینشده در قوانین بینالمللی دانست و رژیم صهیونیستی را به نقض گسترده این حق متهم کرد.
این جنبش همچنین به ممانعت از ورود رسانههای بینالمللی به نوار غزه اشاره کرده و آن را تلاشی برای پنهان کردن واقعیتها توصیف کرد.
حماس ضمن تمجید از خبرنگاران فلسطینی، آنها را «صدای ملت» در انتقال رنجها و مقاومت ملت فلسطین، توصیف و از رسانههای عربی و بینالمللی که به پوشش این تحولات میپردازند نیز قدردانی کرد.
در بخش دیگری از بیانیه، از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواسته شده است تا مسئولیتهای خود را در قبال حفاظت از خبرنگاران بر عهده بگیرند، برای آزادی خبرنگاران بازداشتشده، اقدام و سرنوشت افراد ناپدیدشده را روشن کنند.
حماس در ادامه بر ضرورت شکلگیری یک اقدام جهانی برای محکومیت و پیگرد حقوقی اقدامات رژیم صهیونیستی علیه خبرنگاران تأکید کرده و خواستار استفاده از تمامی ابزارهای قانونی برای محاکمه سران این رژیم در محاکم بینالمللی و همچنین فراهم کردن امکان دسترسی رسانههای بینالمللی به غزه شد.
