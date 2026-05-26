به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نتانیاهو در حال فشار بر واشنگتن است تا لبنان را از هرگونه توافق احتمالی با ایران کنار بگذارد. او به صراحت به مقامات آمریکایی اعلام کرده که اسرائیل هیچ توافقی را که مانع عملیات نظامی‌اش در لبنان شود، نمی‌پذیرد. تل‌آویو اصرار دارد که برای حملات هوایی و زمینی در خاک لبنان و حفظ حضور نظامی خود تا عمق ۸ کیلومتری مرز، باید «آزادی عمل کامل» داشته باشد و جبهه شمال را مستقل از نتایج دیپلماسی با تهران پیش ببرد.

نخست‌وزیر اسرائیل در پیامی ویدئویی با لحنی تند تأکید کرد که نه‌تنها قصد کاهش تنش را ندارد، بلکه دستور داده تا ضربات علیه حزب‌الله با قدرت و شتاب بیشتری دنبال شود. رسانه‌های اسرائیلی نیز فاش کردند که ارتش این کشور طرحی گسترده برای حملات سنگین و بی‌سابقه آماده کرده و تنها منتظر چراغ سبز نهایی مقامات سیاسی است. در همین راستا، وزیر دفاع اسرائیل نیز در حال رایزنی با واشنگتن برای هماهنگی جهت گسترش دامنه نبرد است.

هم‌زمان با این تهدیدها، حملات هوایی اسرائیل به مناطق مسکونی و مراکز تجاری در جنوب لبنان، از جمله شهرهای نبطیه، صور و بنت‌جبیل شدت گرفته و آمار تلفات غیرنظامیان به سرعت در حال افزایش است. به نظر می‌رسد اسرائیل با نادیده گرفتن تلاش‌های دیپلماتیک در منطقه، به دنبال نهایی کردن طرح «حمله آتشین» خود به لبنان است تا فشار نظامی بر حزب‌الله را به اوج برساند.

