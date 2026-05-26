به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حزب‌الله لبنان در سلسله بیانیه‌های رسمی خود اعلام کرد که از بامداد سه‌شنبه ۲۶ مه ۲۰۲۶، رزمندگان این جنبش با یک نیروی ترکیبی از ارتش اسرائیل که قصد داشت تحت پوشش سنگین هوایی و توپخانه‌ای به سمت شهرک «زوطر شرقی» پیشروی کند، به‌طور مستقیم درگیر شدند. در این نبرد سنگین که در چندین محور همچنان ادامه دارد، مقاومت با بهره‌گیری از تسلیحات موشکی، توپخانه و پهپادهای انتحاری، مسیر حرکت نیروهای متجاوز را سد کرده و مانع از تثبیت موقعیت آن‌ها در منطقه شده است.

در جریان این درگیری‌ها، یگان پهپادی مقاومت با استفاده از پهپادهای انتحاری «ابابیل»، موفق شد یک دستگاه تانک پیشرفته «مرکاوا»، یک خودروی نظامی «هامر»، یک بولدوزر زرهی D9 و یک خودروی حامل تجهیزات مخابراتی ارتش اسرائیل را در نزدیکی مجرای رودخانه در شهرک زوطر شرقی هدف قرار داده و منهدم کند. شدت این حملات به حدی بود که خودروهای زرهی دشمن بلافاصله طعمه حریق شدند و تجهیزات لجستیکی آن‌ها در منطقه درگیری کاملاً از کار افتاد.

علاوه بر شکار تجهیزات زرهی، تجمعات سربازان و خودروهای اسرائیلی در مسیرهای منتهی به رودخانه، نزدیکی مخزن آب زوطر شرقی و همچنین مناطقی در «یحمر الشقیف» هدف حملات پیاپی راکتی و توپخانه‌ای قرار گرفت. مقاومت اسلامی تأکید کرده است که این عملیات‌ها برای دفاع از مردم لبنان و در پاسخ به شهادت غیرنظامیان در حملات اخیر دشمن انجام می‌شود و رزمندگان مقاومت همچنان به مقابله با هرگونه نفوذ و تجاوز ارتش اسرائیل در نوار مرزی ادامه می‌دهند.

