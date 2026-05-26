به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامهای ارشد جنبش امل و حزبالله لبنان با یکدیگر دیدار کردند.
در این نشست که با حضور دکتر مصطفی الفوعانی، رئیس هیئت اجرایی جنبش امل و شیخ علی دعموش، رئیس شورای اجرایی حزبالله برگزار شد، طرفین ضمن بررسی آخرین تحولات سیاسی و اجتماعی، سالگرد «عید مقاومت و آزادسازی» را تبریک گفتند.
آنها با تجلیل از فداکاریهای رزمندگان و پایداری مردم در برابر ماشین جنگی اسرائیل، تأکید کردند که دستاوردهای تاریخی سال ۲۰۰۰ میلادی همچنان به عنوان یک نقطه عطف در تاریخ منطقه و ستون اصلی اقتدار لبنان باقی خواهد ماند. همچنین رهبران دو جنبش با تبریک فرارسیدن عید قربان، ابراز امیدواری کردند که روزهای آینده با ثبات و گشایش بیشتری برای ملت لبنان همراه باشد.
بخش دیگری از این گفتگوها به بررسی چالشهای معیشتی و اجتماعی اختصاص یافت؛ جایی که دو طرف رسیدگی به وضعیت آوارگان و تأمین سرپناه را یک «اولویت ملی» برشمردند و خواستار اهتمام مستقیم دولت و نهادهای مسئول در این زمینه شدند.
همچنین با نزدیک شدن به ایام محرم، بر ضرورت برگزاری باشکوه مراسم عاشورا متناسب با شرایط و تحولات جاری کشور تأکید شد. در پایان، رهبران امل و حزبالله روحیه همبستگی اجتماعی میان قشرهای مختلف مردم را ستودند و آن را ضامن ماندگاری و پایداری جامعه لبنان در برابر فشارهای خارجی دانستند.
