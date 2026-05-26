به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» در مقاله خود با افشای واقعیت وحشتناک زندانهای رژیم صهیونیستی، به بررسی وضعیت اسفبار زندانیان فلسطینی پرداخت و هشدار داد که این زندانها به «اردوگاههای شکنجه» تبدیل شدهاند.
افشای واقعیت پنهان شده توسط مقامات اسرائیلی
از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲)، سیستم بازداشت زندانیان فلسطینی با سکوت رسمی شدید مقامات اسرائیلی مواجه بوده است. با این حال، پنجرههای کوچکی که گهگاه باز میشوند، واقعیت وحشتناکی را آشکار میکنند که باعث شده هاآرتص آشکارا و مستقیماً بپرسد: «چه چیزی را پنهان میکنند؟»
خشونت وحشیانه نیروهای اسرائیلی
این روزنامه شواهد قطعی از این زوال ساختاری را ثبت کرده است. اولین مورد، انتشار ویدئویی است که خشونت وحشیانه سربازان را با یک زندانی فلسطینی نشان میدهد.
وزیر امنیت داخلی، ایتامار بن گویر، با انتشار ویدئویی از تحقیر صدها زندانی که دستبسته و با صورت روی زمین بودند، به این اقدامات افتخار کرده است.
گزارشهای بینالمللی و تحقیقات روزنامه نیویورک تایمز نیز جنایات تجاوز جنسی و خشونت مستمر علیه زندانیان، از جمله کودکان اوتیستیک را مستند کردهاند.
ارزش افزوده این مقاله فراتر رفتن از منطق «حوادث فردی» و طرح سؤالات وجودی درباره سیاست سیستماتیک یک دولت است. این روزنامه با نکوهش میپرسد: اگر اسرائیل واقعاً چیزی برای پنهان کردن ندارد، چرا دولت به کارکنان صلیب سرخ اجازه بازدید از زندانیان امنیتی را نمیدهد؟
آمار شهادت ۹۸ زندانی و سیاست گرسنگی اجباری
هاآرتص این ممنوعیت را با حقایق فاجعهبار مرتبط میداند: شهادت ۹۸ زندانی در طول دو سال و نیم و سیاست گرسنگی اجباری که دهها کیلوگرم از وزن زندانیان را کاهش داده است.
این روزنامه در برجستهترین استناد خود، سیستم سیاسی و امنیتی را مستقیماً مسئول میداند و میپرسد: آیا ممکن است زندانهای اسرائیل، تحت نظر وزیر فاسد بن گویر و کمیسر زندانها، کوبی یاکوبی، به اردوگاههای شکنجه تبدیل شده باشند؟»
...................
پایان پیام/
نظر شما