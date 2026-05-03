به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر «علیرضا تقوینیا» تحلیلگر مسائل سیاسی و امور بینالملل در سخنانی به آمادگی بالای نیروهای نظامی ایران اشاره کرد و بیان داشت: سیاستهای سختگیرانهای از سوی فرماندهان نظامی نسبت به جزایر ایران در حال اجراست و بدنه نظامی کشور برای هرگونه اقدام غافلگیرانه آمریکا آمادگی دارد.
وی به اخبار رسانههای آمریکایی مبنی بر اقدامی محدود اما پُر حجم از سوی آمریکا اشاره کرد و گفت: احتمالا این اقدام با هدف از بین بردن برتری ایران بر تنگه هرمز باشد؛ لذا آمریکا برای تحقق آن نیازمند مکانی ثابت و ایستا در اطراف تنگه هرمز است و از اینرو حمله به جزایر سه گانه ایرانی یا جزیره خارک محتمل است.
جزیره بوموسی، دژ ایران در خلیج فارس
تحلیلگر مسائل سیاسی ادامه داد: جزیره بوموسی به علت نزدیکی به امارات و دور بودن از خاک ایران، تبدیل به یک دژ واقعی شده و تدابیر سخت امنیتی و نظامی برای حفاظت از آن در نظر گرفته شده است.
دکتر تقوینیا با بیان این نکته که آمریکا تلاش خواهد کرد تا از هرگونه تصرف سرزمینی احتمالی به عنوان ابزاری برای فشار بر ایران استفاده کند، افزود: تصرف جزایر برای آمریکا آسان نخواهد بود و حتی در صورتی که در یک جنگ طولانی و فرسایشی به این امر دست پیدا کند، اثری بر اراده ایران نخواهد داشت. تصمیم قطعی ایران چنین است که شرایط حقوقی جدیدی را بر تنگه هرمز حاکم کند و با قدرت نظامی آن را اعمال نماید.
وی به انتخابات میاندورهای آمریکا اشاره کرد و گفت: اگر دموکراتها در انتخابات بعدی بتوانند مجلس نمایندگان و سنا را در اختیار بگیرند، شرایط ترامپ سخت خواهد شد. دشمن در جنگ رمضان بیآبرو شده و میخواهد آبروی از دست رفته خود را بازیابی کند؛ لذا ناچار به انجام ریسکی بزرگ خواهد بود.
احتمال ضعیفِ حمله به بندر چابهار
تحلیلگر امور بینالملل به حمله احتمالی آمریکا به بندر چابهار پرداخت و اظهار داشت: اگر آمریکا سیاست حمله به مناطقی که اتصال زمینی به خاک ایران دارند را در پیش بگیرد، به مراتب عملیات سختتری از حمله به جزایر خواهد داشت؛ لذا معتقدم این احتمال ضعیف خواهد بود. همچنین حمله مجدد علیه زیرساختها با هدف افزایش فشار اقتصادی و معیشتی نیز محتمل است، اما ایران برای همه سناریوها آمادگی دارید.
دکتر تقوینیا در پایان اذعان داشت: دشمنان در جنگ احتمالی بعدی نیز با قاطعیت شکست خواهند خورد و جای نگرانی نیست، اما باید شرایط جنگی را در کنار هم تحمل کنیم و مسئولان نیز اهتمام ویژهای در رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم داشته باشند.
منبع: کانال تفسیرگر
