مراسم تجلیل و یادبود امام و قائد شهید در مسجد و حسینیه میرپور شیعیان داکا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسجد و حسینیه میرپور شیعیان داکا، مراسم یادبودی در تجلیل از شخصیت و مقام شامخ رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران برگزار کرد.

سیدرضا میرمحمدی رایزن فرهنگی ایران در بنگلادش در این مراسم در تبیین حادثه شهادت رهبر معظم انقلاب و ابعاد آن گفت: شهادت رهبر معظم انقلاب که در ماه مبارک رمضان و در دفتر کار ایشان بصورت مظلومانه توسط جنایتکاران آمریکایی و رژیم صهیونیستی رقم خود، از اتفاقات بزرگ تاریخی است که جریان ساز است و تاثیرات انگیزشی آن در مسیر حرکت جبهه جهانی اسلام در افق آینده، بیشتر نمایان خواهد شد.

وی افزود: دشمن آمریکایی و صهیونیستی در محاسبات غلط و مادی خود از ترور و شهادت رهبر معظم انقلاب یک هدف موهوم داشت و فکر می‌کرد با این اقدام، ایران اسلامی تسلیم و یا با فروپاشی و شکست روبرو خواهد شد.

میرمحمدی اظهار داشت: خداوند متعال در برابر اراده باطل افراد فاسد و جنایتکاری همچون ترامپ و نتانیاهو، تدبیر و اراده دیگری داشت و این شهادت را که از جنس شهادت امام حسین (ع) بود باعث تقویت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و عامل وحدت و انسجام مردم قهرمان و مقاوم ایران قرار داد.

رایزن فرهنگی کشورمان خاطرنشان کرد: با شهادت رهبر معظم انقلاب، به تعبیر خود ایشان در سخنرانی آخرشان، خداوند مردم ایران را مبعوث کرد و این مردم بی نظیر، با بعثت خود و حضور دهها میلیونی در سراسر کشور، تمام نقشه های شوم دشمن جنایتکار را بر هم زد و در این میان، آیه «و مکروا و مکر الله والله خیر الماکرین» تعبیر و تصدیق پیدا کرد.

وی ادامه داد: حادثه بزرگ و تاریخی شهادت رهبر انقلاب، به نیروهای مسلح ایران نیز انگیزه و اراده مضاعف برای مقابله با دشمن داد و بر عکس محاسبه غلط دشمن که فکر می‌کرد حذف رهبر معظم انقلاب باعث تضعیف روحیه و انگیزه آنان خواهد شد، صفوف آنان را در جبهه جنگ با دشمن محکم تر و استوارتر کرد. به طوریکه نیروهای مسلح ایران با قدرت و توان موشکی و پهبادی بومی خود تمام پایگاه‌های دشمن آمریکایی در منطقه و مراکز و پایگاه‌های نظامی و امنیتی مهم رژیم صهیونیستی را در اراضی اشغالی به صورت بی سابقه و عبرت آموز مورد هدف قرار دادند و دشمن را از کرده خود پشیمان کردند.

میرمحمدی اذعان کرد که ایران قوی به عنوان میراث رهبر شهید انقلاب، در آزمون این جنگ بزرگ و سرنوشت‌ساز تا بدین جا پیروز و موفق ظاهر شد و به فضل الهی، سرنوشت نهایی جنگ را به نفع خود رقم خواهد زد.

وی همچنین، گفت: مثلث نیروی ایمان، رهبری و وحدت مردم که رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران بود، در شرایط و دوره پس از شهادت رهبر عزیز، همچنان در سیر حرکت رو به جلو انقلاب اسلامی ایران نقش‌آفرینی می‌کند و چشم انداز آینده ایران قوی این میراث رهبر شهید، تحت هدایت و رهبری جانشین ایشان حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای، روشنتر و امیدوار کننده تر است.

رایزن فرهنگی کشورمان از مردم مسلمان و فهیم بنگلادش که در این جنگ از ایران حمایت و تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به کشورمان را محکوم کردند، تشکر و قدردانی به عمل آورد.

