علمای پاکستان با سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران بیعت کردند

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اجتماع گسترده علمای شیعه بمناسبت اربعین «امام شهید امت» در شهر لاهور پاکستان برگزار شد.
این مراسم در حوزه علمیه «جامعه المنتظر» به دعوت حضرت آیتالله حافظ ریاض نجفی و با حضور جمع زیادی از علماء و شخصیتهای دینی و سیاسی از سراسر کشور برگزار شد.
شرکتکنندگان ضمن گرامیداشت مقام والای شهید آیتالله سید علی خامنهای، بر نقش تعیینکننده انقلاب اسلامی در بیداری امت اسلامی و تحولات منطقه تأکید کردند.
در این گردهمایی، چهرههایی چون آیتالله حافظ ریاض نجفی، علامه سید ساجد نقوی، علامه راجا ناصر عباس جعفری و علامه سید جواد نقوی و طلاب شیعه از وفاق المدارس پاکستان حضور داشته و بر لزوم انسجام امت اسلامی در شرایط حساس کنونی تأکید کردند.
سخنرانان با حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای، رهبر انقلاب اسلامی، تجدید بیعت کرده و اعلام داشتند که مسیر مقاومت با قدرت ادامه خواهد یافت. آنان همچنین، حمایت همهجانبه جامعه شیعیان پاکستان از جمهوری اسلامی ایران در برابر دشمنان را مورد تأکید قرار دادند.
در این مراسم، بر ضرورت وحدت امت اسلامی بهعنوان راهبردی اساسی برای مقابله با سیاستهای توسعهطلبانه در منطقه تأکید شد؛ موضوعی که بهگفته سخنرانان، عامل اصلی حفظ عزت و استقلال کشورهای اسلامی در برابر فشارهای خارجی است.
علامه سید ساجد علی نقوی رهبر شیعیان پاکستان در سخنانی صریح و تحلیلی، به بررسی شرایط حساس منطقه پرداخت. وی با ترسیم سناریوی تهدید علیه ایران اسلامی، تأکید کرد که چنین حملاتی را نباید صرفاً یک درگیری سیاسی یا جغرافیایی تلقی کرد، بلکه هدف اصلی آن، اسلام، قرآن و هویت امت اسلامی است.
وی، انقلاب اسلامی را «سدّی مستحکم» در برابر این تهدیدات توصیف کرد و خاطرنشان ساخت که دشمنان، در واقع در پی شکستن این مانع هستند.
علامه نقوی، این اجتماع را جلوهای از یک حقیقت پنهان اما ریشهدار در بطن جامعه دانست؛ اینکه ملت پاکستان سالهاست در انتظار وحدت واقعی میان رهبران دینی خود به سر میبرد.
وی با اشاره به سهولت برگزاری چنین تجمع بزرگی در این شرایط، تأکید کرد که این امر نشاندهنده آمادگی درونی جامعه برای همگرایی است.
علامه نقوی، بیان داشت که اگر در شرایط عادی، گردهمآوردن چنین مجموعهای از علما و بزرگان دشوار بود، امروز این اتفاق با یک اشاره محقق شده است؛ نشانهای از آنکه خواست وحدت، دیگر صرفاً یک آرزو نیست، بلکه به یک مطالبه جدی مردمی تبدیل شده است.
اصغر مسعودی، مسئول خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور با اشاره به آموزههای ادیان الهی، بهویژه «ده فرمان» حضرت موسی(ع)، بر اصولی چون توحید، عدالت، پرهیز از ظلم و رعایت حقوق انسانها تأکید کرد و اظهار داشت که این تعالیم، مشترک میان ادیان آسمانی بوده و اساس سعادت بشریت را تشکیل میدهند.
وی افزود: صهیونیستها برخلاف فرمان حضرت موسی و تورات و آمریکاییها بر خلاف تعالیم انجیل و مسیح، همواره جنگهای متعددی به راه انداختهاند و میلیون ها نفر از مردم بیگناه را به خاک و خون کشیدهاند.
مسعودی با نقد رفتار قدرتهای سلطهگر، به فجایع انسانی در مناطق مختلف بهویژه فلسطین اشاره کرد و کشتار غیرنظامیان، زنان و کودکان و تخریب زیرساختهای حیاتی را نشانهای از فاصله گرفتن از ارزشهای انسانی و دینی دانست.
مسعودی در ادامه، با الهام از مکتب عاشورا، بر ضرورت ایستادگی در برابر ظلم، حمایت از مظلومان و حفظ عزت امت اسلامی تأکید کرد و گفت: پیروان این مکتب هرگز در برابر فشارها تسلیم نمیشوند.
وی همچنین، «منطق شهید» را عامل حیات و بیداری جامعه دانست و افزود: شهدا با ایثار خود، روح تازهای در کالبد جامعه میدمند و مسیر عزت و آگاهی را هموار میسازند.
علامه راجا ناصر عباس جعفری با تأکید بر تداوم این مسیر، از برنامهریزی گسترده برای برگزاری اجتماعات مشابه در شهرهای مختلف از جمله کراچی، پیشاور و مینار پاکستان خبر داد.
وی تصریح کرد که این تجمعات، تنها گردهماییهای نمادین نیستند، بلکه تلاشی هدفمند برای نمایش هویت «پیروان کربلا» در سطح ملی و بینالمللیاند.
مهران موحدفر سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در لاهور با اشاره به تجربههای گذشته در تعامل با ایالات متحده آمریکا، از «بیاعتمادی عمیق» نسبت به این کشور سخن گفت و تأکید کرد که کارنامه آمریکا در مذاکرات، مملو از بدعهدی و نقض تعهدات بوده است.
وی با قدردانی از مواضع دولت و ملت پاکستان، از همراهی و حمایتهای این کشور در مقاطع حساس منطقهای تشکر کرد و آن را نشانهای از همبستگی میان دوکشور دانست.
