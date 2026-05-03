به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ پویش جانفدا در مسجد کبود ایروان مورد استقبال مردم قرار گرفت.
این برنامه به همت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ارمنستان و در پاسخ به افزایش چشمگیر درخواستها برای مشارکت در این پویش، با هدف تسهیل فرآیند ثبتنام و ایجاد بستر حضور میدانی علاقهمندان طراحی و اجرا شد.
فضای مسجد کبود، بهعنوان یکی از مهمترین پایگاههای فرهنگی و دینی ایرانیان در ایروان، طی این ایام میزبان جمعی از خواهران و برادران ایرانی بود که با حضور فعال خود، جلوهای عینی از مشارکت اجتماعی و همبستگی ملی را به نمایش گذاشتند.
پویش جانفدا که در سطح ملی با هدف اعلام آمادگی مردمی برای دفاع از تمامیت ارضی و حمایت از ایران در برابر تهدیدات شکل گرفته، در مدت کوتاهی با استقبال گسترده مواجه شده و میلیونها نفر در آن ثبتنام کردهاند.
این پویش بهعنوان یک حرکت اجتماعی، فراتر از مرزهای جغرافیایی، توانسته ایرانیان خارج از کشور را نیز در یک چارچوب هویتی و ملی گرد هم آورد.
برگزاری این برنامه در ایروان را میتوان در چارچوب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی کرد؛ جایی که مناسبتهای مذهبی همچون دهه کرامت، به بستری برای تقویت پیوندهای هویتی، انسجام اجتماعی و بازنمایی سرمایه فرهنگی ایرانیان در خارج از کشور تبدیل میشود.
حضور پرشور ایرانیان در مسجد کبود، نهتنها بیانگر تعلق عاطفی به میهن، بلکه نشاندهنده ظرفیت بالای نهادهای فرهنگی برای سازماندهی مشارکتهای مردمی در سطح بینالمللی است.
بر اساس برنامهریزی انجامشده، این پویش به مدت چهار روز در مسجد کبود ایروان ادامه خواهد داشت و علاقهمندان میتوانند با مراجعه حضوری، نسبت به ثبتنام در این حرکت ملی اقدام کنند.
...............
پایان پیام
نظر شما