به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ویرانیها در منطقه جنوب لبنان در حال افزایش است، در حالی که اسرائیل از تاکتیکهای نظامی مشابه آنچه در نوار غزه بهکار برده بود در جنوب لبنان، استفاده میکند؛ بهگونهای که عملیات تخریب ارتش اسرائیل، شهرها و روستاهای مرزی این منطقه بهویژه شهر بنت جبیل را دربر گرفته است. این روند پس از ازسرگیری حمله زمینی اسرائیل به جنوب لبنان از اوایل مارس آغاز شده است،
بنا بر گزارشی از روزنامه نیویورکتایمز، «یسرائیل کاتس» وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد که این رویکرد از تاکتیکهایی الهام گرفته شده که ارتش اسرائیل در غزه استفاده کرده است؛ جایی که محلهها، ساختمانها و خیابانهای کامل توسط ارتش اسرائیل به تلی از آوار تبدیل شدند.
تحلیل تصاویر ماهوارهای، به همراه ویدئوها و تصاویر مستند، نشان میدهد که عملیات تخریب مناطق وسیعی از دهها شهرک مرزی در جنوب لبنان را دربر گرفته و به زیرساختهای غیرنظامی از جمله مدارس، بیمارستانها و مساجد، آسیب وارد شده است. این اقدامات در چارچوب ایجاد منطقه حائل توسط ارتش اسرائیل انجام میشود که این منطقه، چندین مایل در داخل خاک لبنان امتداد دارد.
بر اساس این دادهها، حملات اسرائیل به لبنان از آغاز جنگ اخیر تاکنون به شهادت بیش از ۲۶۰۰ نفر و آوارگی بیش از یک میلیون نفر انجامیده است؛ در حالی که حملات اسرائیل به لبنان با وجود آتشبس با همچنان ادامه دارد.
به نوشته نیویورکتایمز، کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق بشر بر این باورند که هدف قرار دادن یا تخریب زیرساختهای غیرنظامی در جنوب لبنان بدون توجیه نظامی مشروع، جنایت جنگی محسوب میشود. آنها همچنین نسبت به اظهارات مقامهای اسرائیلی درباره اجرای الگوی تخریب در جنوب لبنان مشابه غزه با توجه به حجم ویرانی و تلفات انسانی، ابراز نگرانی کردهاند.
«رمزی قیس» پژوهشگر سازمان دیدهبان حقوق بشر در لبنان، گفت: تخریب عمدی و گسترده اموال یا زیرساختهای غیرنظامی، بدون توجیه نظامی، جنایت جنگی به شمار میرود.
در مقابل، ارتش اسرائیل مدعی شده است که نیروهایش بر اساس قوانین بینالمللی، عمل میکنند و دستورالعملهای آن، اجازه تخریب ساختمانهایی را که برای اهداف نظامی استفاده میشوند یا در صورت ضرورت عملیاتی میدهد.
از سوی دیگر، «باربارا مارکولینی» پژوهشگر تصویری در سازمان عفو بینالملل، اظهار داشت: این همان الگویی است که ما در غزه مستند کردیم و سپس در جنوب لبنان نیز مشاهده شد؛ این یک راهبرد است که بهطور مکرر در منطقه استفاده میشود.
