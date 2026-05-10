به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ اسرائیل، هدف عملیات تخریب خانههای لبنانیها در جنوب این کشور را تا رود «الزهرانی» در فاصله ۴۵ کیلومتر از مرز، گسترده داده است. این مسئله نشان میدهد که تلآویو از سیاست بازدارندگی و مهار به سیاست دورسازی و بازطراحی منطقه جنوب لبنان، روی آورده است.
براساس گزارش شبکه الجزیره، ارتش اسرائیل دیروز شنبه ویدئویی منتشر کرد که نشان میدهد نیروهای رژیم اسرائیل، عملیات گسترده انفجار و تخریب را در منطقه «البیاضه» در جنوب رود لیطانی انجام دادهاند. این عملیات شامل تخریب خانهها و جادههای غیرنظامی بوده است.
این نخستین بار نیست که ارتش اسرائیل در منطقه البیاضه دست به عملیات تخریب میزند. ارتش اسرائیل این عملیات تخریب را با ادعای کشف یک تونل متعلق به حزبالله توجیه کرده است.
در عمل، این عملیاتها نشاندهنده انتقال اسرائیل از کنترل آنچه خط زرد مینامد ــ منطقهای به مساحت ۵۰۰ کیلومتر ــ به استفاده از آن بهعنوان سکوی آغاز برای بازطراحی منطقهای گستردهتر است؛ منطقهای که به گفته «الیاس حنا» سرتیپ بازنشسته و کارشناس نظامی، حدود ۱۳ درصد از خاک لبنان را شامل میشود.
بازطراحی زمین
حنا در گفتوگو با شبکه الجزیره توضیح داد اسرائیل از طریق این عملیات نظامی در تلاش است منطقه مورد نظر را از نظر جغرافیایی، جمعیتی و حتی توپوگرافی (ویژگیهای طبیعی و ساختار زمین) بازطراحی کند و این کار را از طریق کوچ اجباری ساکنان پیش میبرد.
پس از اعلام خط زرد در ۱۸ آوریل گذشته، اسرائیل اعلام کرد اجازه بازگشت ساکنان ۵۵ شهرک و روستا در جنوب لبنان را نخواهد داد. این در حالی است که رسانههای اسرائیلی اکنون از تسلط ارتش این رژیم بر ۶۸ شهرک و روستا در جنوب لبنان، سخن میگویند؛ موضوعی که به معنای آوارگی اجباری صدها هزار نفر است.
اسرائیل همچنین همزمان با صدور هشدارهای تخلیه و انتشار نقشههایی که مناطق غیرنظامی جنوب لبنان را نظامی معرفی میکند، شرکتهای تخریب ساختمانی را نیز به این مناطق آورده؛ شرکتهایی که پیشتر در غزه نیز از آنها استفاده کرده بود.
بر اساس پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو، کوچ اجباری غیرنظامیان و تغییر ساختار مناطق در جریان درگیریها، جنایت جنگی محسوب میشود.
به گفته این کارشناس نظامی، اسرائیل با تکیه بر هوش مصنوعی، همان رویکردی را که در غزه به کار گرفت، در لبنان نیز تکرار میکند؛ جایی که از سامانهای موسوم به «لاوندر» برای شناسایی اهداف احتمالی نظامی استفاده شد؛ سامانهای که بر اساس آن، کشته شدن ۲۰ غیرنظامی برای هدف قرار دادن یک فرمانده نظامی قابل قبول تلقی میشود.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما