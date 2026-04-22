به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مرکز ملی پژوهش‌های علمی لبنان اعلام کرد که براساس گفته یک مقام رسمی این کشور در جریان عملیات‌های اسرائیل طی شش هفته جنگ علیه لبنان بیش از ۶۲ هزار واحد مسکونی در این کشور، آسیب دیده یا تخریب شده است.

براساس گزارش شبکه الجزیره در جریان یک نشست خبری که همراه با انتشار گزارشی درباره پیامدهای زیست‌محیطی ناشی از تجاوز اسرائیل به لبنان برگزار شد، دکتر «شادی عبدالله» دبیرکل شورای ملی پژوهش‌های علمی به تشریح جزئیات پرداخت و گفت: طی ۴۵ روز جنگ، ۲۱ هزار و ۷۰۰ واحد مسکونی در لبنان به‌طور کامل ویران شده و ۴۰ هزار و ۵۰۰ واحد دیگر نیز آسیب دیده‌اند.

با وجود اجرای آتش‌بس میان حزب‌الله و اسرائیل از نیمه‌شب پنجشنبه گذشته تا جمعه آینده، نیروهای اسرائیلی مستقر در جنوب لبنان همچنان به عملیات تخریب و انفجار منازل مسکونی در این منطقه، ادامه می‌دهند؛ موضوعی که مقام‌های لبنانی و شاهدان عینی آن را تأیید کرده‌اند. این نیروها همچنین مانع بازگشت ساکنان ده‌ها روستای مرزی در جنوب لبنان به خانه‌هایشان شده‌اند.

این جنگ که از اسفندماه سال گذشته آغاز شد، تاکنون بیش از ۲۴۰۰ شهید برجای گذاشته و بیش از یک میلیون لبنانی را از خانه‌هایشان آواره کرده است.

تصاویر ثبت‌شده توسط عکاس خبرگزاری فرانسه از سمت اسرائیلی مرز در اواسط ماه جاری، ویرانی گسترده در دو روستای مرزی لبنان را نشان می‌دهد؛ در حالی که بولدوزرها و دیگر ماشین‌آلات مهندسی مشغول تخریب ساختمان‌ها در یکی از این دو روستا بودند.

شورای ملی پژوهش‌های علمی به گفته شادی عبدالله، برآورد کرده است که در سه روز نخست آتش‌بس، ۴۲۸ واحد مسکونی توسط نظامیان صهیونیست در جنوب لبنان به‌طور کامل تخریب و ۵۰ واحد دیگر آسیب دیده‌اند.

واشنگتن روز پنجشنبه میزبان نشستی میان سفیران لبنان و اسرائیل خواهد بود؛ نشستی که پس از دیدار هفته گذشته آن‌ها برگزار می‌شود و نخستین دیدار میان دو طرف طی چند دهه اخیر بوده است. پس از آن دیدار، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا از برقراری آتش‌بس خبر داد.

یک منبع رسمی لبنانی که نخواست نامش فاش شود، روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: لبنان درخواست تمدید آتش‌بس به مدت یک ماه و توقف عملیات انفجار و تخریب اسرائیل در مناطق حضور نیروهایش را مطرح خواهد کرد.

حزب‌الله و اسرائیل پیش از این نیز بیش از یک سال جنگیده بودند؛ جنگی که در نوامبر ۲۰۲۴ با آتش‌بس پایان یافت، اما اسرائیل در این مدت نیز به‌ویژه در جنوب لبنان به حملات هوایی خود ادامه داد و نیروهایش را در پنج ارتفاع راهبردی حفظ کرد.

«تمارا الزین» وزیر محیط زیست لبنان، در این نشست خبری گفت: تجاوزی که بین سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ میلادی ادامه داشته ـ و در واقع هرگز متوقف نشده ـ ویرانی عظیمی در سطوح مختلف بر جای گذاشته است.

او توضیح داد: پدیده نسل‌کشی خانه‌ها به‌عنوان یکی از فاجعه‌بارترین جلوه‌ها نمایان شد؛ به‌گونه‌ای که بیش از ۲۲۰ هزار واحد مسکونی در لبنان، آسیب دیده یا تخریب شده‌اند. حملات اسرائیل، محله‌های مسکونی، زیرساخت‌های غیرنظامی و اماکن عبادی را نیز دربر گرفته و موجب خسارت گسترده به اراضی کشاورزی و جنگلی شده است.

وی همچنین از نسل‌کشی شهری سازمان‌یافته توسط اسرائیل در لبنان سخن گفت که بسیاری از روستاها در جنوب لبنان را هدف قرار داده و اسرائیل به‌صورت عمدی محله‌های مسکونی، زیرساخت‌های شهری، آثار تاریخی، اماکن عبادی و برخی آثار باستانی را نابود کرده است.

او همچنین از نسل‌کشی زیست‌محیطی سخن گفت که در نتیجه آسیب‌های وارد شده توسط اسرائیل به جنگل‌ها، زمین‌های کشاورزی و منابع آب در جنوب لبنان به وجود آمده است.

