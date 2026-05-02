رسانه عبری: ارتش اسرائیل در باتلاق فرسایشی جنوب لبنان گرفتار شده است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش اسرائیل در جبهه لبنان درگیر وضعیتی آشفته و فرسایشی شده که هیچ هدف روشنی در آن دیده نمیشود.
براساس گزارش روزنامه «الاخبار» لبنان در مقالهای که روزنامه «هاآرتص» منتشر کرده، «اوری مسغاف» نویسنده اسرائیلی مینویسد: وضعیت ارتش اسرائیل در لبنان، بد است و مردم باید تصویر کامل را بدانند.
او میافزاید: آنچه اکنون در لبنان جریان دارد، شبیه ماههای طولانی جنگ فرسایشی در غزه است و تا حدی نیز به واقعیت سابق منطقه امنیتی در لبنان شباهت دارد؛ منطقهای بدنام و بیحاصل که به مدت ۱۸ سال، هیچکس ضرورت آن را زیر سؤال نبرد.
وی تأکید میکند: حزبالله با پهپادها، خمپارهها و بمبهای کنار جادهای به نیروهای ارتش اسرائیل حمله میکند. هر از گاهی نیز تبادل حملات در عمق صورت میگیرد، اما در حال حاضر هیچ تعریف روشنی از هدف، مأموریت یا دستاورد نظامی مورد نظر وجود ندارد.
کمبود نیروی انسانی و فرسودگی میدانی
این نویسنده به نقل از یک فرمانده نظامی اسرائیل میگوید که ارتش این رژیم با کمبود شدید نیروی انسانی مواجه است؛ بهطوری که نیروهای زمینی ارتش اسرائیل دچار فرسودگی شدهاند و تعداد نیروهای ذخیره این ارتش نیز رو به کاهش است.
او میافزاید که سربازان جوان اسرائیلی از دورههای آموزشی خارج و مستقیماً به میدان نبرد اعزام میشوند، در حالی که ارتش اسرائیل به دلیل تحت نظر بودن مواضعش از سوی نیروهای حزبالله، توان ابتکار عمل و مانور را از دست داده است.
اوری مسغاف همچنین اشاره میکند که کاروانهای نظامی و بولدوزرهای سنگین ارتش اسرائیل که در عملیات تخریب استفاده میشوند، به اهدافی آشکار تبدیل شدهاند و عملیات تخریب نیز به پیمانکاران غیرنظامی تحت حفاظت نیروهای ارتش اسرائیل، سپرده شده است.
فرسایش داخلی و نبود برنامه
بر اساس این گزارش، بخش قابل توجهی از نیروهای ارتش اسرائیل، زمان خود را در اردوگاهها و مناطق تجمع سپری میکنند، بدون آنکه آمادگی رزمی یا انضباط کافی داشته باشند.
نویسنده میافزاید که صحبت از پنج لشکر مانوری با واقعیت میدانی همخوانی ندارد؛ چراکه یکی از این لشکرها، تنها یک تیپ را برای یک روز فعال میکند و همان تیپ نیز با کمبود نیرو روبهرو است.
در همین راستا، نشانههای فرسایش در گزارشهای داخلی اسرائیل نیز دیده میشود، از جمله حوادث رانندگی مرگبار که ناشی از خستگی و ضعف در فرماندهی است و نشاندهنده کاهش سطح آمادگی نیروهاست.
او تأکید میکند که در حال حاضر هیچ برنامه عملیاتی مشخصی برای از بین بردن تهدید وجود ندارد.
انتقادات داخلی و اتهام دروغگویی
مسغاف به نقل از یکی از نظامیان اسرائیلی مینویسد: ارتش به مردم اسرائیل دروغ میگوید... ما در عملیاتهای تخریب صرفاً برای راضی کردن جریان صهیونیسم مذهبی و «اوریت استروک» وزیر شهرکسازی، مشارکت میکنیم.
او در پایان با انتقاد شدید از رهبری سیاسی اسرائیل مینویسد: رئیس ستاد ارتش اسرائیل در برابر رهبری سیاسی ضعیف و فرصتطلب، فلج شده است. به این ترتیب، اسرائیل و سربازانش بار دیگر در باتلاق لبنان گرفتار شدهاند؛ آن هم تحت رهبری نخستوزیری ناکارآمد و بیمار و وزیری که انرژی خود را صرف توزیع پستها میان اعضای حزب لیکود میکند، در حالی که تهدید میکند لبنان را به آتش خواهد کشید. این وضعیت قابل تحمل نیست.
..............................
پایان پیام/ ۲۶۸
نظر شما