به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام روحالله راسل در محفل «کرسی تلاوت فاطمی» به مناسبت بزرگداشت رهبر شهید و شهدای جنگ رمضان در حرم مطهر بانوی کرامت، ضمن تبریک هفته معلم و گرامیداشت یاد و خاطره شهید مطهری و رهبر شهید، به تبیین سه رسالت اصلی پیامبران از نگاه آیه ۲ سوره جمعه پرداخت.
وی با اشاره به اینکه پیامبر اکرم(ص) بهعنوان «بزرگترین معلم تاریخ بشریت» که از جنس مردم و در میان مردم بود، اظهار داشت: خداوند در آیه ۲ سوره جمعه سه هدف را برای بعثت انبیا برمیشمارد که اول تلاوت آیات الهی بر مردم، دوم تزکیه و پاکسازی و سوم تعلیم کتاب و حکمت؛ اما متأسفانه گاهی به نقش «تلاوت آیات» بهعنوان اولین گام بسنده میشود و «تعلیم و تزکیه» فراموش میگردد.
سخنران حرم مطهر با اشاره به عملکرد امامین انقلاب در ایران بهویژه امام خمینی(ره) در راهاندازی نهضت سوادآموزی و ارتقای سطح تحصیلات در میان اقشار کمسواد جامعه؛ این اقدامات را مصداق عینی رسالت سهگانه انبیا دانست و گفت: آنچه امروز شاهد آن هستیم؛ مانند تعطیلی مدارس و دانشگاهها توسط دشمن، حمله به مدرسه شجره طیبه میناب، انستیتو پاستور و توفیقدارو نشان میدهد که صهیونیستها دشمن علم، تزکیه و تعلیم در جامعه اسلامی هستند. همچنین هدف آنان تخریب «نمازجمعه» بهعنوان مهمترین گردهمایی سیاسی هفته است.
حجتالاسلام راسل در پایان با اشاره به آیه «وَ آخَرِینَ مِنْهُمْ لَمَّا یَلْحَقُوا بِهِمْ» که به گفته پیامبر(ص) در مورد ایرانیان نازل شده است، افزود: شعار امروز ملت ایران در خیابانها «مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا» است و این همان عزت و عظمت اسلامی است که با تکبیر مردم در شبها به گوش جهانیان میرسد.
