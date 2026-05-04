کارنی: جهان محکوم به تسلیم شدن به یک رژیم «بی رحم» نیست

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، در جریان نشست «اجتماع سیاسی اروپا» در ایروان، پایتخت ارمنستان، اعلام کرد که اروپا و کانادا نباید تحت سلطه یک نظم بینالمللی «بیرحمانه» قرار گیرند. او تأکید کرد جهان نباید به سمت انزواگرایی و سودمحوری صرف حرکت کند، بلکه باید مسیرهایی مبتنی بر همکاریهای بینالمللی و مشارکت گسترده میان کشورها را دنبال کند. کارنی افزود چنین نشستهایی فرصتی برای گشودن راههای تازه همکاری میان کشورها، دور از منطق انزوا و تقابل، فراهم میکند.
کارنی نخستین مهمان غیراروپایی است که در این چارچوب غیررسمی شرکت میکند؛ نشستی که رهبران بیشتر کشورهای اروپایی ـ به جز روسیه و بلاروس ـ بهطور دورهای در آن گرد هم میآیند. همزمان با این اجلاس، مارک روته، دبیرکل ناتو، اعلام کرد کشورهای اروپایی پیام نارضایتی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، درباره برخی پروندههای امنیتی را دریافت کردهاند و اکنون در پی «دو برابر کردن تلاشهای خود» برای تقویت نقش اروپا در این ائتلاف هستند؛ اظهاراتی که پس از اعلام برنامه واشنگتن برای خروج پنج هزار نظامی از آلمان مطرح شد.
در همین حال، کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز زمان اعلام تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهایش در آلمان را «غافلگیرکننده» توصیف کرد و گفت این اقدام نشان میدهد اروپا باید ستون دفاعی خود در ناتو را تقویت کند. او تأکید کرد حضور نیروهای آمریکایی در اروپا نهتنها برای امنیت اروپا، بلکه برای منافع ایالات متحده نیز اهمیت دارد و کشورهای اروپایی باید تلاشهای بیشتری برای تقویت توانمندیهای دفاعی خود انجام دهند.
